Ebben az évben Magyarföld versenyközponttal rendezték meg az országos rangsoroló Őrség Kupát. A kétnapos összetett verseny egy hosszú- és egy középtávú futamból állt, szerencsére a korábbi évektől eltérően most megkegyelmezett az időjárás, így nem áztak bőrig a versenyzők. A helyszín jellegzetes őrségi terep volt, lankás domboldalakkal, változatos árok- és metsződésrendszerekkel.

A terület nagy része gyors futótempót kívánó fehér erdő, ahol a tájékozódási kihívást a domborzati formák értelmezése jelentette – számolt be lapunknak a megmérettetésről Gaschler-Gyeviki Nóra, kiemelve, hogy a Veszprémi Honvéd sportolói gyorsaság és tájékozódás szempontjából is kitettek magukért, ami a helyezések számában is megmutatkozott.

Eredményeik, N12: 1. Bálint Nóra. N20: 1. Szalontai Sára. N21A: 2. Varsányi Kinga. N45: 1. Széplaki Erika. N50: 3. Németh Zsoltné Bors Melinda. N55: 2. Csizmadiáné Szóládi Annamária. N65: 1. Wieder Ilona.

F12: 1. Strenner Nimród, …3. Engi Dániel. F14: 3. Varsányi Ádám. F16: 2. Kovács Jeromos. F20: 3. Kovács Márk. F21Br: 2. Tóth Károly. F60: 3. Domán Gábor.