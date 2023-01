A TIAC VSE nem szerepelt jól ősszel a labdarúgó megye I-ben, a tapolcaiak csak 12 pontot gyűjtöttek az első félévben, ez a 13. helyre elegendő a tabellán. Jelenleg mindössze három riválist tud megelőzni a korábban sokkal eredményesebben szereplő társaság, amelynek sok gondja volt az elmúlt hónapokban. A problémákat jól mutatja, hogy a csapat eddigi utolsó meccsén, az Úrkút SK elleni bajnokin mindössze hét játékossal tudott kiállni.

Következő találkozója február 18-án, az Ajka Kristály ellen lenne a TIAC-nak, a feltételes mód azért indokolt, mert a csapat háza tájáról napvilágot látott hírek szerint a játékosok nem kívánják folytatni a megye I-es pontvadászatot.

A TIAC VSE vezetősége arról tájékoztatta lapunkat, hogy a visszalépésről kizárólag az elnökség dönthet, erre a játékosok nem jogosultak. Az elnökség értékeli a helyzetet és továbbra is igyekszik megoldást találni a felmerülő gazdálkodási nehézségekre. A cél az, hogy a TIAC tavasszal is ott legyen a megye I-es mezőnyben. Ha ez nem jön össze, akkor arról az elnökség tesz hivatalos bejelentést. Az U19-es pontvadászatban viszont biztosan továbbra is ott lesznek a tapolcaiak.