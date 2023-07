Takácsiban Gecző László vezetésével 2015-ben szerveződött újjá a labdarúgó-élet, melynek keretein belül sikerült egy felnőttcsapattal elindulni a bajnokságban, a következő évben már a Bozsik-programban is részt vettek, sőt az U9-es és U11-es ovifociban is sikerült csapatokat kiállítani. Most egy újabb állomáshoz érkezett a község sportélete, megújult az öltöző és a pálya is sokkal jobb minőségű lett. A fejlesztések kapcsán rendezett ünnepség a Takácsi-Rábacsécsény barátságos mérkőzéssel kezdődött, melyet a hazaiak 6-4 arányban nyertek meg. Ezután a játékosok, a helyi lakosok és a meghívott vendégek előtt hivatalosan is felavatták az épületet. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a korszerűsítés kapcsán azt mondta, kulturált, mindenki számára megfelelő körülményeket nyújtó épületet alakítottak ki.

- A pálya és környezetének rendbetétele széleskörű összefogás keretében valósult meg, gratulálok hozzá, jómagam is öltöztem ebben az épületben, tapasztalatból mondom, hogy időszerű volt a felújítás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a sport fontosságát, mely segít a mindennapi életben előforduló nehézségek megoldására, kitartásra, akaraterőre nevel – fogalmazott a képviselő.

Finta Péter kiemelte, fontos, hogy vigyázzunk a kistelepülések közösségeire, a sportot szerető fiatalokra, hiszen nagy az elszívó erő, ami a mai gyerekeket eltereli a labdarúgástól, a mozgástól. Vajda György polgármester emlékeztetett, az elmúlt időszakban az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok nagy része megújult, legutóbb az orvosi rendelőt sikerült kívül-belül felújítani. Az elvégzett sikeres projektekért a település vezetője Kovács Zoltánnak és Kontrát Károlynak is köszönetet mondott.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az ünnepség keretében az egyesület vezetősége életműdíjat adományozott Bertalan "Kacsa" Károlynak, aki 50 éve gondozza a pályát és annak környékét. A nap hivatalos része a Takácsi-Győrújfalu öregfiúk-mérkőzéssel zárult, melyet a vendéglátók 6-2-re nyertek meg.