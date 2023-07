A Centrum Sport Egyesület felnőtt 100 kilogrammos versenyzője a lengyelországi Kluczében szerepelt sikeresen, az Európai Játékokon bemutatkozó sportágként szereplő szumóban.

- A sorsolás nem kedvezett Benedeknek, hacsak az ágára került két kiemelt versenyzőt nézzük. Már az első fordulóban a versenyt megnyerő azerbajdzsáni Chingiz Samadovval kellett küzdenie. Ezen a mérkőzésen Benedeknek nem sikerült győznie, azonban ezután minden küzdelmet megnyert, így a harmadik helyen végzett – mondta el a Janku Ferenc edző.

A csapatversenyen a Végh Artúr, Molnár Tamás, Laczkó Benedek és Szilágyi Erik összeállítású négyes a georgiai és a német válogatottat legyőzve jutott döntőbe, itt azonban alulmaradt az ukrán csapattal szemben, így a magyar válogatott a második helyen zárta a versenyt.

Laczkó Benedek a dobogó harmadik fokán Fotó: Centrum SE

Janku Ferenctől megtudtuk azt is, hogy nemcsak tanítványa számára volt komoly mérföldkő az eredményes lengyelországi szereplés, hanem a szumó sportág számára is. A szumó ugyanis most mutatkozott be az Európai Játékokon, méghozzá sikeresen. A sportág európai vezérkara szerint jó esély van arra, hogy a következő kontinentális multisportversenyen teljes jogú tagsággal szerepelhessen a szumó.