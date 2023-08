A Bakonytamási és a Várpalotai BSK II. könnyedén jutott tovább a vármegyei kupában, mindkét csapat 11 gólt lőtt vendégként. Emellett több nagyarányú siker is született az első fordulóban, ahogyan szoros küzdelmek is akadtak. A legkiélezettebb meccset Tótvázsonyban vívták, ahol a vendég Tapolca ÖFC 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, de a hazaiak jól hajráztak, a 87. és a 90. percben is betaláltak. A csata végül büntetőkkel dőlt el, a házigazda az utolsó párban hibázott, 5-4-re a tapolcaiak győztek, így ők léptek tovább.

Eredmények: Pápai ELC-Vaszar 5-1, Tihany-Balatonszőlős – Nemesgulács-Kisapáti 1-4, Káptalantóti-Balatonakali 1-2, Sümegprága-Révfülöp 2-3, Litér-Balatonalmádi II. 8-0, Nagyesztergár-Jásd 7-3, Hajmáskér-Felsőörs 0-4, Bakonynána – Gyulafirátót-Balatonkenese 5-0, Hárskút-Várpalota II 0-11, Dudar-Csetény – Balatonfüredi FC 2-9, Zalahaláp-Monostorapáti 1-2, Marcalgergelyi-Nagytevel 2-4, Adorjánháza-Borsosgyőri ISE 2-1, Apácatorna-Zalaerdőd 4-1, Tapolcafő-Nyárád 0-3, Dáka-Nemesgörzsöny 1-9, Kéttornyúlak-Adásztevel 6-3, Vanyola-Pápateszér 4-5, Csót-Bakonytamási 2-11, Takácsi-Lovászpatona 9-3, Malomsok-Mezőlak 8-1, Káptalanfa-Somló 9-2, Nyirád-Kolontár 2-3, Nagyvázsony-Ajka Kristály II. 3-0, Tótvázsony-Tapolca ÖFC 3-3, tizenegyesekkel: 4-5.

A Nemesvita – Lesenceistvánd-Uzsa mérkőzés elmaradt, a Külsővat-Kemenesszentpéter találkozó félbeszakadt.