Tizenkét gólig meg sem álltak a nagyvázsonyiak

A Nemesgörzsönyi SE sorozatban tizenegyedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a labdarúgó vármegye III. északi csoportjában. Az északnyugati csoport éllovasa, a Káptalanfa is hibátlan, mögötte a most rangadót nyerő Kolontár áll a tabellán.

Horváth Gábor Horváth Gábor

Szárnyalnak a nemesgörzsönyiek, akik idei tizenegyedik bajnoki meccsüket is megnyerték Fotó: Nagy Lajos/Napló

A keleti csoportban listavezető Tótvázsony ezúttal nem tudott nyerni, így a második Bakonynána közelebb férkőzött hozzá. A déli csoportban gólarányt javított a Nagyvázsony, az élmezőny tagjai nem hibáztak. Északi csoport Pápai ELC–Bakonytamási TC 2-0 (1-0) Pápa. Pápai ELC: Tauber A. – Tauber D., dr. Kovács (Lengyel), Bódai, Erdős (Cseh), Farkas L. (Kovalszki), Nagy B. (Bábits), Szakács, Eigner (Csonka), Kovács F. (Pente), Radó (Pap). Bakonytamási TC: Róka – György-Virág, Deli (Orsós), Karvas, Bakonyi, Horváth B. (Bolla K.), Teiszler P. (Megyeri), Forsthoffer (Bolla D.), Jónás, Teiszler R. (Tunner), Barna. Gólszerzők: Pente, Nagy B. Borsosgyőri ISE–Nagyteveli SE 3–2 (1–1) Borsosgyőr. Borsosgyőri ISE: Simon – Török (Benkő), Koncz B., Cseke, Stilet, Farkas P. (Boda), Bors, Bertalan (Tóth B.), Kolozsvári, Szeidman (Máté), Cseh. Nagyteveli SE: Szabó Gy. – Szabó D., Szabó Á., Kulics, Csombó (Papp Á.), Soós, Gőgös (Bábits), Klausz (Bezzeg), Szabó B., Halmi, Szőke (Schlecht). Gólszerzők: Kolozsvári, Boda, Bors, ill. Papp Á., Gőgös. Kiállítva: Cseke (57., Borsosgyőri ISE). Csót SE–Nemesgörzsönyi SE 1–4 (0–2) Csót. Csót SE: Szente M. – Alföldi, Hán (Németh L.), Csonka, Házi, Kusztor, Pulai, Hujter, Markó, Gémesi, Nagy I. Nemesgörzsönyi SE: Fekete – Fehérvári, Szabó A. (Boldizsár), Buzás, Györkös (Peszmeg), Pócza I., Velekei (Kiss G.), Süle (Ballér), Varga P., Pócza II., Horváth Zs. (Kálmán). Gólszerzők: Kusztor, ill. Velekei, Peszmeg, Fehérvári, Buzás. Takácsi SE–Vaszar SE 5–1 (5–1) Takácsi. Takácsi SE: Fekete D. – Gelencsér (Tremmel), Kalányos J., Englert, Molnár Má. (Molnár Ma.), Toki, Kalányos L. (Fekete M.), Gecző (Varga S.), Horváth B. (Lipkovics), Prátpál, Herold (Dékány). Vaszar SE: Bódai M. – Horváth M. (Csimma), Varga A., Svecz, Füredi (Mészáros), Pataki, Pödör, Pongrácz, Domján (Őrsi-Tóth), Bódai Á., Kovács D. (Szakács). Gólszerzők: Prátpál (2), Kalányos L. (2), Molnár Má., ill. Svecz. Lovászpatona SE–Pápateszéri SE 0–7 (0–6) Lovászpatona. Lovászpatona SE: Berki – Kiss D., Sárközi, Varga Gy., Németh P., Kőhalmi (Keinauf), Meiczinger, Németh T., Entresz, Zsemle (Kiss Á.), Gerencsér (Nyári). Pápateszéri SE: Villám – Jónás (Kovács B.), Nagy T., Birkás E., Nagy Zs., Haraszt G., Birkás B., Nagy M., Palkovics, Háhn (Klesitz), Haraszt E. Gólszerzők: Nagy Zs. (2), Haraszt G. (2), Birkás B. (2), Nagy M. Kemenesszentpéteri SE–Vanyola SE 0–5 (0–4) Kemenesszentpéter. Kemenesszentpéteri SE: Herczeg – Mitók (Szalai L.), Holdosi Á., Pityer, Pintér, Holdosi R., Velekei, Kardos, Szalai M., Róka, Szakács. Vanyola SE: Schilde – Tóth Á., Németh K., Kalányos, Nyári, Viasz-Kádi, Nagy B., Tóth B. (Kiss Zs.), Szalay, Gyenge, Budavári. Gólszerzők: Kalányos (2), Budavári, Nyári, Szalay. Az Adásztevel-Malomsok találkozó elmaradt. Az élmezőny: 1. Nemesgörzsöny (11 meccs után) 33, 2. Pápateszér (11) 28, 3. Adásztevel (10) 27, 4. Takácsi (11) 24. Északnyugati csoport Kolontár–Marcalgergelyi SE 4–2 (2–1) Kolontár. Bujdos Electric Solar-Kolontár: Czotter – Szilágyi, Tisonyai, Illés N., Csicsics, Bagó (Molnár G.), Léhmann (Kertész), Orbán (Buda), Illés M., Csejtei (Gőgös), Hauser (Monek). Marcalgergelyi SE: Németh Z. – Kökényesi, Papp D., Horváth D. (Fülöp), Márkus, Pereznyák (Horváth A.), Hajmásy, Talabér, Balogh P., Mészáros (Szabó R.), Biró. Gólszerzők: Csejtei (2), Illés M., Hauser, ill. Mészáros, Németh Z. Kiállítva: Illés M. (93., Kolontár). Somló SC–Mezőlaki SE 2–1 (1–0) Somlószőlős. Somló SC: Szente – Falusi, Marton (Burján), Horváth P. (Györke), Flibért, Németh R., Csejtei, Varga Z., Róth, Tátrai, Kiszlinger (Kovács R.). Mezőlaki SE: Inzsöl – Németh B., Németh Sz., Kerkuska Zs., Körmöndi, Németh M., Németh D., Németh K., Csonka, Kerkuska R., Gyenge (Kristóf). Gólszerzők: Csejtei, Kiszlinger, ill. Kerkuska Zs.

Kiállítva: Farkas Julien (45., Somló SC). Nyárád SE–Adorjánháza SE 10–1 (5–1) Nyárád. Nyárád SE: Kis – Fekete, Szabó T. (Gál), Fodor (Bellai), Pajak (Bognár), Vereb (Nyulasi), Bartha (Pásztor), Imre, Bogdán (Molnár P.), Jirka (Schermann), Kalmár. Adorjánháza SE: Pálmai – Horváth L., Pethő R. (Mihályka), Szalóky, Takács (Bende K.), Willuhn (Szeness), Farkas A., Pethő M., Németh M., Barta (Hajmási), Mezei (Bende B.). Gólszerzők: Jirka (3), Pajak (2), Imre, Schermann, Szabó T., Bartha, Vereb, ill. Horváth L. Külsővat Sportegyesület–Káptalanfa SE 1–2 (0–0) Külsővat. Külsővat Sportegyesület: Sági – Papp M., Szabó Sz., Nagy M., Bakonyi, Bucsek, Baráth, Döbrente, Vizi, Orsós, Németh P. Káptalanfa SE: Csordás R. – Orsós, Preininger, Csemba (Németh L.), Pados Be., Bakos (Markóczi), Berkes, Réfi, Csordás M., Papp L. (Ihász-Kovács), Vastag. Gólszerzők: Orsós, ill. Pados Be. (2). Apácatorna LC–Dáka SE 5–2 (3–0) Apácatorna. Apácatorna LC: Fábián – Nagy D., Fekete (Temesvári), Nagy Sz. (Kassai), Tóth Á. (Tóth S.), Buze (Makk), Nagy I., Szabó R. (Burnoczki), Fejes (Györök), Kulics, Kovács G. Dáka SE: Geschitz – Lázár, Poós, Ruisch, Maradics, Kovácsik, Pethő, Szóllás-Bartl, Pozsgai, Joó, Bankó. Gólszerzők: Fekete (2), Nagy Sz. (2), Burnoczki, ill. Maradics, Lázár. Ajka Kristály–Kéttornyúlaki SE 1–1 (1–1) Ajka. Ajka Kristály SE: Csom – Bányai (Molnár P.), Falusi, Üveges (Boros), Cserei (Kovács G.), Németh S. (Ürögi), Vajda, Horváth L., Dékány (Feri-Náray), Horváth F., Szente. Kéttornyúlaki SE: Tóth T. – Rácz D., Szabó A., Farkas L., Mészáros (Heszler), Fekete, Szalai, Mátics, Sebestyén, Tóth N. (Tompa), Ferenczi (Rácz R.). Gólszerzők: Horváth F., ill. Sebestyén. Az élmezőny: 1. Káptalanfa 30 pont, 2. Kolontár 27, 3. Marcalgergelyi19, 4. Somló 18.

Csót SE-Nemesgörzsönyi SE Fotók: Nagy Lajos/Napló

Keleti csoport Litér SE–Bakonynána SE 0–1 (0–1) Litér. Pd Truck Litér SE: Török – Nagygyőri, Kelemen (Keszei), Illés (Kiss P.), Papirovnyik D., Mühlbauer (Heidinger), Halász, Kernusz (Benkő), Stolmár, Takács, Szántó. Bakonynána SE: Szakács – Horváth T., Valler, Kropf (Horváth L.), Váli, Radányi (Szöllősi), Vitáris, Peng (Szaknyéri), Nagy M., Hujber, Janás. Gólszerző: Radányi. Felsőörsi IKSE–Gyulafirátót-Balatonkenese VSE 2–1 (1–0) Felsőörs. Felsőörsi IKSE: Salamon – Kovács K., Vaczkó, Orosz (Papp Gy.), Hettmann, Vizkelety, Fenyvesi (Kovács R.), Krámli, Pálfalvi Á., Lévai (Marton), Pálfalvi T. (Galambos). Gyulafirátót-Balatonkenese VSE: Felber – Molnár B., Gulyás, Schell, Babai, Hütter, Sirhán, Bekker, Bencze, Horváth M., Gubicza. Gólszerzők: Vaczkó, Pálfalvi Á., ill. Sirhán. Tótvázsonyi SE–Herendi PSK 1–1 (0–1) Tótvázsony. Tótvázsonyi SE: Balogh R. – Zabó, Csizmazia, Erőss, Horváth A., Steierlein (Balogh Zs.), Horváth G., Balogh T., Balogh I., Iván (Csepi), Báder (Dabronaki). Herendi PSK: Suri – Zsarnai, Marosi I., Simányi, Meleg, Szakács, Sikos (Handák), Lorbert (Dávid), Pintér, Marosi G., Králl. Gólszerzők: Balogh Zs., ill. Marosi I. Hajmáskéri SE–BFC-Pécsely 9–0 (5–0) Öskü. Hajmáskéri SE: Fazekas – Busa (Kálmán K.), Földesi (Vigh), Kocsis G. (Szabó T.), Kocsis Zs., Kovács K. (Világos), Regenye, Dabronoki, Kálmán B. (Csere), Wallner (Czirók), Dolgopolij Anatolij. BFC-Pécsely: Radványi – Szilágyi, Táncos (Czvetkó G.), Szalay S., Illés (Czvetkó M.), Lénárt, Németh Cs. (Juhász), Lukács, Kishalmi (Tobak), Czuczai, Kozák. Gólszerzők: Kovács K. (3), Kálmán B. (2), Busa (2), Vigh, Kocsis Zs. Tihany-Balatonszőlős SE–Balatonalmádi SE 2–4 (2–1) Balatonszőlős. Tihany-Balatonszőlős SE: Ágos – Klauz, Laki, Timári (Dallos), Berecz, Gál (Sztahora), Goór (ifj.Klauz), Völcsei, Zemen, Szekeres (Németh T.), Hajdú (Varga M.). Balatonalmádi SE: Szapáry – Blaski I., Blaski II., Szőnyi, Lendvai (Bugovics), Vajai, Erdélyi (Gondán), Erdei (Fébert), Nagy H. (Gácsig), Hatos (Tátrai), Boros. Edző:

Gólszerzők: Gál (2), ill. Hatos (2), Blaski I., Lendvai. Dudar-Csetény SE–Nagyesztergár SE 6–4 (4–2) Dudar. Dudar-Csetény SE: Tálos – Káplár (Nagy G.), Nagy L., Horváth A., Pilise, Barcza (Kovács A.), Dávid, Waller, Jakab K. (Nyerges), Baumann, Papp S. Nagyesztergár SE: Lattenstein – Varga L., Bíró, Kónya (Varga P.), Szabó I., Szeifert, Papp B., Szabó B. (Borbás), Domonkos (Horváth Á.), Kardos Ri. (Kardos Ra.), Molnár R. Gólszerzők: Barcza (2), Nagy L., Nyerges, Dávid, Jakab K., ill. Borbás, Szabó I., Molnár R., Kónya. A Hárskút-Várpalotai BSK bajnoki 2-5-ös állásnál félbeszakadt. Az élmezőny: 1. Tótvázsony (11) 27, 2. Bakonynána (11) 25, 3. Dudar-Csetény (12) 24, 4. Balatonalmádi (11) 24. Déli csoport Balatonakali SE–Zalahalápi ISE 4–1 (2–1) Balatonakali. Balatonakali SE: Magyar – Pálfy (Horváth K.), Papp O. (Németh Z.), Ther (Marton), Sárfi, Cserép (Tóth O.), Cseh, Horváth I., Kun Szabó (Pokó), Szabó Zs., Törő. Zalahalápi ISE: Szálinger – Tóth Á., Szekér, Molnár I., Baráth (Patus F.), Szabó G. (Máté), Pilinger, Főzör (Kondor), Baji-Gál (Pokó), Hoffman, Illés J. Gólszerzők: Kun Szabó (2), Cseh, Horváth K., ill. Illés J. Tapolcai ÖFC–Monostorapáti SE 5–3 (4–2) Tapolca. Tapolcai ÖFC: Szabó B. (Horváth Cs.) – Szabó Z., Zámbó, Nagy B., Szabó T. (Egyed), Bárány, Egri, Boldizsár, Zsiborács (Horváth Z.), Németh B., Stiglicz. Monostorapáti SE: Semperger – Varga B. (Nagy B.), Lájer (Békési), Kékesi, Sötét, Káli, Illés, Szigeti, Sipos, Horváth D., Ángyán. Gólszerzők: Nagy B. (2), Bárány, Szabó B., Káli (öngól), ill. Sipos, Szigeti, Boldizsár (öngól). Sümegprágai SE–Révfülöp NKSE 0–3 (0–1) Sümegprága. Sümegprágai SE: Németh P. – Kocsis, Veres, Vass, Csikós, Bujtor, Bogdán, Zsemlye, Dörnyei, Plótár (Pető), Illés. Révfülöp NKSE: Sifter B. – Tátrai (Szabó L.), Torda, Balasi, Horváth A., Berlák, Tombor (Sifter A.), Bicsérdi (Mészáros), Németh Sz., Gelencsér (Kecskeméti), Leja (Kocsán). Gólszerzők: Gelencsér (2), Tombor. Nemesgulács-Kisapáti – Zalaerdőd FC 4–2 (2–1) Nemesgulács. Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE: Körmendi (Pintér) – Sölét (Molnár B.), Bognár, Bacsa (Polgár), Szalai, Szabó L., Giczi (Szántó), Czanka, Szabó D., Berta (Gáspár), Gyenge. Zalaerdőd FC: Sebestyén D. – Kalmár, Csike, Balogh ?., Dittman (Marácz), Fodor, Laczi (Czigány), Sebestyén O., Bódis, Papp T., Varga P. Gólszerzők: Berta (2), Bognár, Sölét, ill. Papp T., Csike. Lesenceistvánd-Uzsa SE–Nemesvita SE 5–0 (1–0) Uzsa. Lesenceistvánd-Uzsa SE: Szegi Á. – Szegi K., Piller (Illés), Lendvai, Gál, Nagy D. (Dezső), Fülöp (Cséplő), Petró (Török), Gróf, Falati, Lakatos (Jobbágy). Nemesvita SE: Vajda – Pető, Rajcsányi, Szekér (Kondrák), Szücs A., Kovács D., Szücs Dávid, Barcza, Somogyi (Bellér), Fábián, Szücs Dániel. Gólszerzők: Lendvai (3), Dezső, Gál. Kinizsi TE Nagyvázsony–Káptalantóti LKE 12–0 (5–0) Nagyvázsony. Kinizsi TE Nagyvázsony: Szita Z. – Szita Zs., Rajki, Gaál, Bocskay (Kovács D.), Luczi, Kiss M., Németh V., Kötél, Magasi (Husvéth), Kálmán. Káptalantóti LKE: Xeravits – Sárközi, Kankó, Konkoly, Lampérth (Gál), Szőke, Köves (Katona Á.), Kolop A., Bolla, Kolop M., Csik. Gólszerzők: Kiss M. (4), Rajki (2), Németh V. (2), Kálmán (2), Kovács D., Szita Zs. Nyirád KSE–Balatonederics SC 1–4 (0–1) Nyirád. Nyirád KSE: Zeitler – Szabó T., Kovács P., Botló (Tóth B.), Cséri (Fekete), Hock (Varga Á.), Fercsák, Németh R. (Földi), Horváth P., Diós (Molnár D.), Molnár Á. (Mézes). Balatonederics SC: Kenyeres (Farkas Sz.) – Major (Renczes), Domonkos, Czafit (Horváth J.), Kertész (Tóth Á.), Kustán, Orbán (Csali), Ihász, Farkas T., Németh G., Lutor. Gólszerzők: Cséri, ill. Orbán, Ihász, Domonkos, Czafit. Az élmezőny: 1. Balatonederics (12) 30, 2. Nagyvázsony (12) 29, 3. Tapolcai ÖFC (10) 28, 4. Révfülöp (11) 25.

