1. FC Veszprém-DEAC 3-3 (2-0)

Veszprém, 900 néző. V.: Czene-Joó, Tamási, Muhari. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Dorogi, Gerencsér. Csere: Oswald, Bognár, Molnár D., Ábrahám, Bencsik Á., Bognár M., Fellembek, Kiss M., Lux. Edző: Fehér Zsolt.

Debreceni EAC: Faragó Á. – Berecz, Ulloa, Thiago, Tóth A. Csere: Nyerges, Faragó L., Vass, Nagy B., Harmati, Szatmári, Siska, Varga Z., Győri. Edző: Tihanyi Csaba.

A harmadik fogadta a nyolcadikat, ettől függetlenül parázs, szoros csatára lehetett számítani a két régi nagy rivális találkozóján.

Az első helyzet Fridrich előtt adódott, a veszprémi játékos szép csellel játszotta magát tisztára, lövése azonban pontatlan volt, Faragó védett.

A 4. percben viszont már ő is tehetetlen volt, Tatai küzdötte el magát a vendégek kapujáig, a védők képtelenek voltak szerelni, így az akció végén remekül hozta száz százalékos helyzetbe Gerencsért, 1-0.

A folytatásban is jobban játszott az 1. FCV, amely nem hagyta kibontakozni a vendégeket és több lehetőséget is kidolgozott. Faragó Ádámnak bőven volt munkája a kapuban, többek között önfeláldozó módon is hárított, amikor Kiss Milán közelről, a hálóőr számára a lehető legrosszabb helyen találta el.

A másik oldalon Spandlernek ellenben szinte semmi dolga nem akadt, a bakonyiak kapitánya persze beszállt a játékba, ahogy szokott, viszont a hajdúságiak nem dolgoztatták meg.

A 16. percben újra villantak a veszprémiek és játszották ki a vendégek védelmét, Dorogi labdájának „szeme volt”, Tatai pedig értékesítette a ziccert, 2-0.

A DEAC továbbra sem mutatott semmit, próbálkozásai erőtlenek, ötlettelenek voltak, ami persze a bakonyiak játékát is dicséri. A Veszprém maximálisan a kezében tartotta a meccset, 2-0-s félidei eredmény a vendégekre volt hízelgő.

A szünet után igyekezett feljavulni a DEAC, Thiago lövését kellett Spandlernek védenie. Pontosabbá is vált a vendégek játéka, aminek aztán meglett az eredménye. A 24. percben Tóth Attila szépíteni tudott, közelről lőtt, a labda a kapufáról pattant a hálóba, 2-1.

Sokkal veszélyesebb volt a Debrecen, mint az első játékrészben, igaz, bakonyi lehetőségek is akadtak. Spandler védett egy támadáson belül háromszor is, letámadt a DEAC, és sikerült kiegyenlítenie. A 28. percben Nagy Bence vágta a kapuba a labdát fordulásból, hat méterről, 2-2.

Egy perccel később Harmati is hasonlóan cselekedett, ő kapásból, kilenc méterről talált a bal alsóba. Rövid idő alatt, két jól eltalált lövés után, került hátrányba az 1. FCV, 29. perc: 2-3.