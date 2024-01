Kicsik és nagyok, amatőr és igazolt sportolók egyaránt részt vettek az 1350 és 2700 méteren rendezett futóeseményen, ahol többen jelmezben teljesítették a számukra ki­jelölt távot. Cserkuti Zsófia zenés bemelegítését követően a 14 év alattiak és a 60 év felettiek egy, a 15–39 és a 40–59 év közöttiek két 1350 méteres kört teljesítettek. A kategóriák 1–3. helyezett férfi és női versenyzőit egy üveg pezsgővel jutalmazták, azok az egyesületek, amelyek leg- alább húsz fővel regisztráltak, 20 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt kaptak. A 15–39 évesek korcsoportjában Ferenczi Balázs kerékpáros ért elsőként célba, akinek – mint mesélte – felkészülésének szerves részét képezi a rendszeres futás.

– Próbáltam az első körben viszonylag jó tempót menni, a másodikban pedig még jobban rákapcsolni, szerencsére ez sikerült, így rajt-cél győzelmet arattam – mesélte a Merida Maraton Team CST versenyzője. – Két év most kimaradt a sportos évbúcsúztatóból, 2021-ben kerékpárversenyen voltam, 2022-ben pedig kisebb sérülés hátráltatott, de most örültem, hogy pápaiként pápai versenyen el tudtam indulni. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, remek volt a hangulat, és a célba érkezés utáni forró tea is jólesett.

A 15–39 évesek korcsoportjában Ferenczi Balázs kerékpáros ért elsőként célba

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Kategóriájában Sandl Viktória, Könyves Kitti, Nyári- Czottner Edit, Szabó Bernadett és Kiss László ért elsőként célba. A dobogósok mellett Áldozó Tamás polgármestertől különdíjat vehetett át Böhm Luca, Renczes Tamás és Farkas Attila, akik a legötletesebb, legkreatívabb jelmezt öltötték magukra.