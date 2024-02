Megszakadt a Veszprém Kosárlabda Klub győzelmi sorozata

Fotó: Fülöp Ildikó/archív / Forrás: Veol

SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Veszprém Kosárlabda Klub 97-84 (27-21, 28-23, 21-16, 21-24)

Sopron, 50 néző. Vezette: Földesi, Esztergályos, Kiss.

SMAFC: Soós 27/15, Tóth 13/3, Rátvay 6, Bakk 9, Schöll 31. Csere: Kovács 6, Bőhm 3/3, Pethő 2. Edző: Farkas Dávid. Veszprém: Szabó 25/15, Madár 20/18, Varga 10/6, Prodanovic 2, Moore 9/6. Csere: Takács 4/3, Krkljes 7/3, Birkás 7/3. Edző: Alex Geddes.

A feldobás előtt az ellenfél állt jobban egy diadallal, így a VKK-nak az volt a célja, hogy a lefújáskor ők is tizen-egy sikert számláljanak a tabellán. Ez nem sikerült, noha jól kezdtek (4-9), de a hazaiak gyorsan fordítottak (15-9), és a második negyed közepéig domináltak is (27-18, 34-27). Ekkor Madárék visszavették a vezetést (34-35), de ezzel el is lőtték a puskaporukat, mert a nagyszünetben már a soproniaknál volt az előny (55-44). A folytatás-ban tovább nőtt a felek közötti különbség (64-51, 74-55), ezért a záró felvonásra nem igazán maradt nyitott kér-dés (76-60). Ott pedig már volt húsz pont is csapatokat elválasztó eltérés, igaz, a hajrában a vendégeknek sikerült felzárkózniuk (93-84).

Alex Geddes: Nem panaszkodok, nem keresek kifogásokat, már csak azért sem, mert az első félidőben gyengén teljesítettünk. Hiába hívtam fel a figyelmet a védekezésre, mégis kaptunk 97 pontot. Ezeket a hibákat kell kijaví-tanunk a jövőben.