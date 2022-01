A hétfőn tartott második ülésen az első üléshez hasonlóan botrányos volt a baloldal viselkedése, hiszen minden lépésükkel bohózatba szerették volna fullasztani a vizsgálóbizottság érdemi munkáját – olvasható az Origo cikkében. Az ügy kulcsfigurái – akiknek számos kérdésre válaszolniuk kellene – a vizsgálóbizottság meghívása ellenére a második ülésre sem jöttek el. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. érintett munkatársait szerette volna kérdezni a Városháza-üggyel kapcsolatban a bizottság, de mint kiderült, a vagyonkezelő érintett 11 dolgozója ugyanazt válaszolta a bizottság megkeresésére: nem jelennek meg az ülésen, hanem majd írásban válaszolnak a bizottság kérdéseire.

Bajnai Gordon exkormányfő és Barts Balázs, a vagyonkezelő vezérigazgatója továbbra is menekül, és érdemben hátráltatják a fővárosi baloldali vezetés segítségével a bizottság munkáját. Bajnai állítólag írásban kíván válaszolni a bizottság kérdéseire, de még nem érkezett válasz az exkormányfő részéről. A bizottság Barts Balázsnak is megküldte a botránnyal kapcsolatos kérdéseit, azonban a vagyonkezelő vezérigazgatója az ügy többi főszereplőjéhez hasonlóan menekül, ugyanis nem válaszolt a levélre.

Szinte az egész hétfői ülés a baloldal javaslatainak tárgyalásáról és az időhúzó hozzászólásaikról szólt, jól láthatóan próbálják szabotálni az ülést. V. Naszályi Márta polgármester például sérelmezte a bizottság alaposságát, és értelmetlen időhúzásnak nevezte azt. Mint látható, a baloldal nem az igazság kiderítésében érdekelt, hanem eltökélt szándékuk minél jobban hátráltatni a bizottság munkáját az időhúzással.

A baloldal nevetséges javaslatokkal próbálja bohózatba fullasztani az ülést. Karácsony Gergely meghallgatásába például csak úgy egyeztek bele, hogy Tarlós Istvánt is meghallgassák, holott ő semmilyen formában nem érintett az ügyben.

Mivel baloldali többség van, olyan jelentést fogadnak el, amilyet csak akarnak, és úgy tudják szabotálni a vizsgálat menetét, ahogyan csak szeretnék.

A vizsgálóbizottság második ülése 2021. december 6-án

Pedig Karácsony Gergely főpolgármesternek számos kérdésre kell választ adnia a vizsgálat során, hiszen a folyamatosan érkező leleplező anyagoknak köszönhetően gyakorlatilag kiderült, hogy végig hazudott, most pedig menekülni próbál a kérdések tisztázása helyett.

Miért mondta, hogy nincsenek tervek, miközben régóta folytak az egyeztetések az ügyben?

Karácsony Gergely a november negyedikén megjelent Index-cikkre úgy reagált a közösségi oldalán, hogy a Városháza épületének eladása valótlanság, hiszen semmilyen erre vonatkozó szándék nincs a budapesti vezetés részéről.

Teljes mértékben tagadta az erre vonatkozó terveket, kijelentette, hogy nem keresnek vevőt az értékes ingatlanra.

Ezt követően felgyorsultak a történések, hiszen másnap, vagyis november 5-én az Index újabb cikkel jelentkezett. A portál közzétett egy megbízási szerződést, amelyben egy Berki Zsolt által jegyzett cég megbízást adott a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft.-nek a Városháza eladására. A megállapodásban azt is kikötötték, hogy 1,15 millió euró, azaz több mint 400 millió forint járna a cégnek a közvetítésért. Ezt követően Karácsony végig tagadta a vádakat, és arra hivatkozott, hogy a fővárosnak van saját ingatlankezelője.

November 7-én több szerkesztőséghez eljuttattak egy hangfelvételt a fővárosi ingatlanügyekről. A beszélgetés során Gansperger Gyula baloldali üzletember megnevezte Berki Zsoltot, és elmondta, hogy Berki közreműködésével miként jutott hozzá a fővárosi önkormányzat egyik ingatlanához. Ezt követően Karácsony ismét kínosan cáfolt, majd egy sajtótájékoztató keretén belül bejelentette, hogy felújítják a Városháza-parkot. Ezt követően pár óra múlva újabb leleplező hanganyag jelent meg, ahol egyértelműen kiderül, hogy Karácsonyék el akarják adni a Városházát, csak azért nem hozták ezt eddig nyilvánosságra, mert 2022-ben parlamenti, 2024-ben önkormányzati választások lesznek.

A felvételen a már említett Gansperger Gyula üzletember, Berki Zsolt és a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs beszélt.

A botrányos felvételen Barts Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a következőket mondja:

Amit bemutatnék, az az, hogy ez volt az az anyag, amit a kabineten én bemutattam. Arról beszélünk, ami a régi városháza épülete. És az előtte lévő, tehát a telek teljes egészében, ami a projektben van. Ez 4,7 hektár, amiből 3,9 hektárt eladnánk, és nyolcezer négyzetmétert megtartanánk.

Döbbenetes az a részlete a felvételnek, amikor azon nevetgélnek a beszélő felek, hogy megépítenek egy közparkot, majd egy év múlva – a 2024-es választás után – szétverik. Nem a saját pénzéből csinálják„ – hangzik el a felvételen.

A videó közzététele után a Fővárosi Önkormányzat nyilvánosságra hozta a Városháza rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről készített döntés-előkészítő tanulmányt, amely 2020 októberére készült el, csakhogy egy ezt követő anyagból kiderült, hogy a beszélgetés idén májusban zajlott. A vagyonkezelő igazgatója olyan információkat oszt meg a beszélgető partnereivel, amelyből egyértelműen kiderül, hogy Karácsony tudott az értékesítésről és világos tervekkel rendelkeztek az épület hasznosításával kapcsolatban:

Azt akarom csak mutatni – amit a Gyula mondott –, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter és 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat plusz áfa és 250 ezer a mélygarázs négyzetmétere. Mert nem itt tart még a kérdés. Az a kérdés: lehet-e más helyen a városháza és lehet-e új épületben a városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet (...). Tehát van egy régi városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet! És akkor ez a döntés született.”

Ezt követően egy újabb anyagban maga Bajnai vallott be mindent a Városháza eladásával kapcsolatban. Bajnai Gordon Gansperger Gyulával és egy ismeretlen harmadik férfival beszélget az Anonymus által szerkesztőségünkbe juttatott hangfelvételen. A felvételből kiderül, hogy a bukott miniszterelnök mindvégig személyesen intézkedett a Városháza épületének eladásával kapcsolatban.

Mint elmondta, a főváros vezetése már rég készült az ingatlan eladására és a Városháza elköltöztetésére. Ehhez belső számításokat és terveket készítettek elő

Az elképzelések szerint – ahogy Barts Balázs korábban mondta – az ügylet lebonyolítását a támadhatósága miatt a 2022-es országgyűlési választások utánra időzítették volna.

A mostani épületből egy kisebbe költöztetnék a hivatalt, mivel úgy gondolták, hogy az egész önkormányzat elférne egy újonnan épült irodaszárnyban, amit a Madách tér felől építenének meg. Bajnai közölte, hogy a Városháza épületére és a hozzá tartozó területekre volt már több külföldi érdeklődő is, és az épületben elsősorban szálloda, irodaház vagy valamilyen lakóépület kaphatna helyet:

A Városháza-projektről azt mondták, hogy van szándék, hogy ebből legyen egy fejlesztés. Volt már több érdeklődő. Úgy gondolják, hogy a legtöbb magyar szereplőnek nincsen képességük – most így mondom –, részben tőke, részben egyéb, hogy megcsinálják .... De ők szeretnék ezt meglépni.

Hány embert ültetett Gyurcsány és Bajnai Karácsony nyakára?

Egy kiszivárgott október 6-ai beszélgetésből kiderül, hogy a fővárosi önkormányzat körül működik egy korrupciós hálózat, vagyis a felvételeken csak „jutalékos rendszer„-nek nevezett korrupt rendszer. Megtudhatjuk, hogy 2019-es megválasztása után Karácsony Gergely gyakorlatilag feltöltötte a városházát a bukott Gyurcsány és Bajnai Gordon embereivel.

Na most nekem a Gordon [Bajnai Gordon egykori miniszterelnök] azt mondta, hogy ő két embert ajánlott be a Gergőnek [Karácsony Gergely főpolgármesternek]

– fogalmazott Gansperger a felvételen. Az egyik ember ezek közül Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, a másik pedig Tordai Csaba, aki a főpolgármester jogi főtanácsadója. Gansperger részleges beszámolójának köszönhetően megtudhatjuk azt, hogy a jutalékok Berki Zsolthoz és Kiss Ambrushoz kerülnek.

Bajnai maga is elismerte a hangfelvételen, hogy Karácsony Gergely 2019-es megválasztása után több embert is személyesen ajánlott a Városházára, akik korábbi munkatársai, illetve bizalmasai voltak.

Egyikük ezek közül Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, a másik pedig Tordai Csaba, aki manapság a főpolgármester jogi főtanácsadója. Tordai szerepéről Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök is említést tett.

Gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik – mondta az exkormányfő.

Hogyan működik a korrupt, jutalékos rendszer, és ki üzemelteti a Városházán?

Bajnai Gordon az egyik hangfelvételen a következőket mondja a fővárosban működő korrupciós rendszerről:

Legalább két probléma van, menedzsment szempontból. Tehát ugye ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság. Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen” – ismertette a helyzetet az exkormányfő. „Amint híre megy egy ilyen dolognak, (...) egy ilyen koalícióban megvannak a cápák”, majd Bajnai azzal folytatta: rengeteg ilyen cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek vannak részterületei. „Ez a realitás, ez így működik.

Egy következő hangfelvételen Bajnai wallisos harcostársai, Gansperger Gyula és Bodnár Dezső egy befektetővel folytatott beszélgetés során lerántják a leplet a városházi jutalékos rendszer működéséről

Megtudhatjuk azt a fontos részletet, hogy a 10 százalékos jutalék megfizetése után a fővárosi vezetés személyre szabja a pályázatokat. Botrányos módon más pályázóknak esélye sincs a gördülékenyen működő korrupt rendszer miatt.

Mi volt Berki Zsolt szerepe és hogy lehet ekkora hatalma a Városházán formális pozíció nélkül?

Ki hatalmazta fel az ügy során többször is feltűnő ”megkerülhetetlen„ Berki Zsoltot azzal, hogy a főváros nevében eljárjon és közvetítsen az ingatlanok eladásával kapcsolatban? Mint kiderült, a mandátum és pozíció nélküli Berki kézben tartja a fővárosi vezetést, és gyakorlatilag nagyobb hatalma van, mint bármelyik embernek a főváros működésében.

A jutalékos rendszer kulcsfigurájáról ugyanis több megdöbbentő dolgot is elárulnak a hangfelvételeken. Barts Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és Berki Zsolt viszonya is terítékre került több esetben is. Megtudhatjuk Bodnár Dezsőtől azt, hogy Barts ”majdnem földig hajol„ Berki üdvözlésekor, és hogy Barts Balázs gyakorlatilag a tenyeréből eszik. Gansperger a korábban már lebonyolított ügyletek esetében a szerződés aláírását nem a vagyonkezelő igazgatójával, hanem Berki Zsolttal intézte. Gansperger Karácsonyék számára egy kínos részletet is megosztott:

A faszi (vagyis Berki Zsolt) úgy mozgott az én pályázatom alatt, ott, a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben, mintha ő lenne a vezérigazgató. Azért érdemes kiemelni ezt, mert Bajnai Gordon, aki az ügyben személyesen intézkedett, azt mondta, ő sem Barts Balázzsal beszélt az ügyben, hanem valakivel, aki jóval felette áll:

Tehát a Barts Balázs egy jó szakember, én azt tudom, amennyire megismertem. Tehát egész életében ingatlanügyekkel, -fejlesztésekkel foglalkozott. De hát én most nem beszéltem vele erről, hanem azzal, aki jóval fölötte áll.

Anonymus leleplezte, hogy mely ingatlanokat értékesítették vagy kívánták értékesíteni az ügy során megismert jutalékos rendszerben, és kiderült, hogy az erősen baloldali beágyazottsággal rendelkező Berki megkerülhetetlen kulcsfigura minden városházi értékesítésnél. Gyakorlatilag minden ingatlan értékesítésben részt vesz, majd a felvázolt jutalékos rendszerben valószínűleg visszaosztja a pénzeket.

Mekkora hatalma van titokban Bajnai Gordonnak a Városházán, és Karácsony tudja-e, hogy Bajnai az amerikaiak embere?

A volt szocialista miniszterelnök, a 13. havi nyugdíjat elvevő Bajnai Gordon kétségtelenül az ügy egyik főszereplője. Mint kiderült, ő és Gansperger egyfajta közvetítő szerepet játszottak a Városháza épületének eladásával kapcsolatban.

A felvételeken rendszeresen szereplő Ganspergert és Bajnait több évtizedes ismeretség köti össze, Bajnai még ”harcostársának„ is nevezi a baloldali üzletembert:

azt akartam csak mondani, hogy a Gyula viszont régi harcostársam. Sokszor több, mint a barátság, mi együtt küzdöttünk a barikádokon. És az fontosabb.

Bajnai bevallotta, hogy tisztában van a fővárosban működő korrupciós rendszerrel, és azt is elismerte, hogy gyakorlatilag az ő és Gyurcsány emberei irányítják Budapestet. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest, a jutalékos rendszer egyik főszereplőjét és Tordai Csabát, a főpolgármester jogi főtanácsadóját is ő javasolta a Városházára, de közel sem ők az egyetlenek, akik Bajnainak dolgoznak Budapesten: Én nagyon sok embert ismerek ott, aki ott ül. Részük az én kollégám volt a Miniszterelnöki Hivatalban, vagy a kormányban dolgozó emberek voltak. Sokat pedig én ajánlottam oda a tehetségük miatt.”

Az exkormányfő elismerte, hogy személyesen intézkedett és járt el az ügyben, több külföldi befektetővel is tárgyalt, mert a fővárosi vezetés nem gondolja tőkeerősnek a magyar cégeket a Városháza épületére. Mint kiderült még olasz befektetői köröknek is árulták Budapest egyik szimbólumát.

A hétfőn előkerült felvételen Gansperger Gyula azt mondja Bajnairól, hogy az amerikaiak és a németek embere, a teljes baloldalról pedig, hogy külföldről pénzelik.

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött – én azt gondolom – külföldi erők és finanszírozók állnak. (...) Ugye kik ezek az erők? (....) Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon [Bajnai Gordon baloldali exkormányfő]. Most a szónak nem a rossz értelmében véve. Nem. Ő az a miniszter, volt miniszter, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel. Nyilván nem (...) a 007-es ügynökkel, hanem ezek mind elnökök, nem tudom micsodák, tehát megvan ennek a rendszere. (...) Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön. Tehát ez nem állt volna össze, mint a tejbegríz.

Ezek után fontos kérdés: milyen hatalma van Bajnainak a Városházán, Karácsony tudja-e, milyen külföldi érdekeket képvisel Bajnai és Karácsony milyen külföldről kapott pénzekről tud? A Soros-hálózat bent van-e a Városházán?

Miért hazudott folyamatosan Karácsony Gergely?

Miközben Karácsony Gergely végig tagadta a Városháza eladását, kiderült, hogy tudott róla, és tisztában volt a Városháza, a Mocsárosdűlő és a további 12 ingatlan eladásával.

Lelepleződött a kétszínűsége is: miközben a főpolgármester a környezetvédelemről beszélt és klímavészhelyzetet hirdetett, a városvezetés Budapest utolsó nagy egybefüggő zöldterületét készült felszámolni a Mocsárosdűlőn az Óbudai vezetés jóváhagyásával. A felvételeken Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője arról beszélt, hogy a védett területen több százezer négyzetméternyi ingatlan épülhetne, az építési szabályzatot pedig a befektetők érdekeihez igazítanák. A területet akkor is beépítenék, ha ez helyi ellenállásba ütközne, illetve a jutalékot egyfajta barterrendszerben fizetnék a befektetők a fővárosi „cápáknak”.

Ezekre a kérdésekre is választ kellene adnia Karácsony Gergelynek, kérdés, meddig menekül ezek elől.