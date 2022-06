Többfelé extrém UV-B sugárzás várható kedden - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hétfői figyelmeztetésük szerint kedden csaknem az ország teljes (a hét statisztikai régióból hat) területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B-sugárzás várható.

A Közép-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon az előre jelzett UV-index az adott régiók területének legalább 50 százalékán eléri a 7-es értéket, így ezekre a területeken nagyon erős UV-sugárzásra adtak ki figyelmeztetést.

A Dél-Dunántúl, valamint Pest és Budapest területének több mint 50 százalékán az előre jelzett UV-index a 8-as értéket is meghaladja, ezért ezekre a területekre extrém sugárzás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.

Normál bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - írták.

A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon.

Az előrejelzés szerint kedden hajnalban többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 12 és 16 Celsius-fok között alakul, de a belvárosi, tóparti részeken enyhébb, a hidegre érzékeny részeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Napközben kezdetben sok lesz a napsütés, de késő délutántól nyugat felől hidegfront érkezik. Késő délutántól - elsősorban a nyugati országrészben - felhőszakadás kíséretében záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként a szél is megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A nappali maximumok 26 és 32 fok között várhatók.

