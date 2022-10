A bukott miniszterelnök-jelölt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője a vasárnapi Facebook-videójában úgy fogalmazott:

"Az egyik legfontosabb feladatom volt nekem is már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék kampányát, hogy tudjunk óriásplakátokat venni, hogy tudjunk Facebook-hirdetéseket, Youtube-hirdetéseket venni. És igen, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az MMM folytatott, az MMM finanszírozott, magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók segítségével."

Márki-Zay a videóban arról beszélt, hogy tudomása szerint az Action for Democracy (AD) – Korányi Dávid segítségével – a kinti magyarok körében gyűjtötte össze azt az 1,8 milliárd forintot, amely nélkül „még ennyire komoly kampányt sem tudott volna folytatni az ellenzék, miközben a Fidesz százszor ennyi pénzt költött el."

Ugyanakkor

arra senki nem adott eddig garanciát, hogy valóban csak kinti magyaroktól kaptak pénzt és amerikaiaktól nem, és nem is életszerű, hogy ez igaz legyen.

Már csak azért sem, mert az összeg egészen elképesztően magas - mutat rá cikkében az Origo, emlékeztetve arra, hogy a baloldal volt kormányfőjelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjában augusztus végén számolt be arról, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

Márki-Zay Péter azt is elárulta, hogy az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől, és a forrásokat a tengerentúlon sokan adták össze.

A magyar törvények nem teszik lehetővé pártok külföldi finanszírozását, hiszen ez az ország függetlenségének súlyos megsértését eredményezheti

- emlékeztet az Origo, hozzátéve, hogy az ügyben rendőrségi nyomozás zajlik, és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elrendelte a titkosszolgálati vizsgálatot is.

A teljes cikk ide kattintva olvasható.