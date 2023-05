A Gyurcsány-párt jelentős szerepet játszik ebben az évek óta tartó aknamunkában, amelynek Rónai Sándor az egyik élharcosa.

A Gyurcsány-párti EP-képviselő a Pegasus-vizsgálóbizottság alelnökeként nyilatkozva a minap is amellett kampányolt, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra az uniós források. A Gyurcsány-párt "árnyék-külügyminiszterének" is hívott Rónai Sándor egyenesen büszkélkedett azzal, hogy az autópálya-koncessziók ügyében az ő kezdeményezésére indult eljárás hazánk ellen, amitől pedig saját bevallása szerint is a források visszatartását várja.