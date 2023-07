Ez irreálisan magas szám, hiszen az EU teljes lakossága kevesebb mint 450 millió, vagyis minden lakosra jutott opcionálisan négy vakcina úgy, hogy más gyártókkal is voltak megállapodások, ráadásul ekkor még 18 év alattiakat nem is oltottak. A 19,5 eurós ár önmagában elképesztően magas, az önköltségi ár ugyanis még a Pfizer szerint is csak 5,9 euró volt.

