A brüsszeli pénzcsapok kinyíltak a Soros-szervezetek és a baloldalhoz közel álló civil szervezetek számára. Donáth Anna, a Momentum volt elnöke, jelenlegi EP-képviselője szerénytelenül be is jelentette, hogy mindez az ő érdeme. Tavaly decemberben így írt minderről: „Személyes küldetésemnek tekintettem, hogy a lehető legtöbb forrást küzdjem ki a magyar civileknek. […] Küzdelmem első sikere 2020 decemberében érkezett: 641 millió helyett sikerült közel másfél milliárd eurót megszavaznunk a civileknek az európai értékekkel, esélyegyenlőséggel, állampolgári jogokkal és a nők elleni erőszakkal foglalkozó projektekre. A két évvel ezelőtti munka eredménye pedig most a magyar civilekhez is elért. Négy magyar civil szervezet összesen 1,4 milliárd forintot kapott ebből a keretből. A pénzt a magyar civilek között fogják pályázati rendszer keretében szétosztani”. Donáth külön sikernek könyvelte el, hogy „az EU ezt a támogatást közvetlenül a civileknek osztja, a tagállamok kormányainak beleszólása nélkül” – írja a Magyar Nemzet.

Eközben az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett

Európai Bizottság minden erejével igyekszik megfosztani Magyarországot a nekünk jogosan járó forrásoktól, amelyeket többek között a tanárok béremelésére költenénk.

Donáth Anna 2023 tavaszán a Magyar Hangnak nyilatkozott a Momentum és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról, amely alapján az a kép rajzolódik ki, hogy az EP-képviselő korántsem önzetlenül igyekszik forrást biztosítani a kormányellenes civileknek.