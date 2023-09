Szintén kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Magyarország nem adja fel az ezer éve választott kereszténységét, és ennek jele az is, hogy templomok épülnek. Kijelentette, hogy a tolerancia fontos érték, ugyanakkor úgy nem lehet toleráns az ember, ha megtagadja identitását.

Az 1875-ben alapított Brigham Young University egyházi magánegyetemet az amerikai felsőoktatási rangsorok az ország vezető intézményei között tartják számon, a The Wall Street Journal 2024-es összesítése az Egyesült Államok 20. legjobb egyetemeként jegyzi.

A köztársasági elnök kedden, amerikai hivatalos útjának utolsó programjaként tárgyalt Spencer Cox-szal, Utah állam republikánus kormányzójával, aki az állam törvényhozásának épületében fogadta őt.

Novák Katalin annak fontosságát hangoztatta, hogy

a családbarát szemlélet az állami politikának is része legyen, és ne pusztán egyéni szinten létezzen.

Az amerikai szövetségi állam vezetője, akinek szlogenje, hogy „erősítsük a családokat”, kijelentette, hogy a magyar családpártiság Utah államban visszahangra talál. Hozzátette, hogy a családbarát szemléletben a hit szerepet játszik, és manapság ezek a társadalmi intézmények támadás alatt állnak és visszaszorulóban vannak.

Spencer Cox, aki feleségével négy gyereket nevel, arról is tájékoztatta a magyar államfőt, hogy az Utah államot irányító adminisztráció részeként tavaly óta működik családügyi iroda, amelynek kifejezett feladata a családok védelme és a gyermekvállalás ösztönzése. Korábban ilyen intézmény nem létezett, amit a kormányzó hibának nevezett. Novák Katalin első magyar államfőként járt hivatalos úton Utah államban.

A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök (j) találkozója Spencer Cox-szal, Utah állam republikánus kormányzójával (k) és feleségével (b) Salt Lake Cityben, Utah törvényhozásának épületében 2023. szeptember 26-án

Fotó: Sándor-palota / Forrás: MTI/Sándor-palota

A köztársasági elnök amerikai útja során korábban találkozott és tárgyalt Texas és Montana állam kormányzójával is, valamint a washingtoni Szenátus tagjával is. Hétfőn a Tesla autógyár új irodaépületében is látogatást tett, ahol Elon Musk alapító-tulajdonossal négyszemközt beszélgetett elsősorban demográfiai kérdésekről, gyermekvállalásról és a családok támogatásának lehetőségeiről.

Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója a közmédiának adott nyilatkozatában az egyesült államokbeli látogatás egyik kiemelt céljának nevezte, hogy a

magyar államfő a népesedési problémák megoldását célzó lépésekhez szövetségeseket keressen.

Novák Katalin látogatása New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének kiemelt politikai hetén kezdődött, amelynek során beszédet mondott a közgyűlésben, valamint magyar államfőként évtizedek óta először szólalt fel az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, ahol békét sürgetett Ukrajnában.