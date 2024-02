A Soros-hálózat tagja

Jól dokumentált Magyar Gábor (Magyar György fia) nemzetközi globalista körökhöz és a Soros-hálózathoz fűződő elkötelezettsége, a korábbi tanulmányai és eddigi pályafutása számos példát mutat erre. A jogász 1995-ben elvégezte a Soros György által támogatott New School for Social Research „Demokrácia és sokszínűség” programját New Yorkban, egy 2011-es életrajza szerint pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja/tagja volt. Utóbbit szintén támogatja Soros György alapítványa, az Open Society Foundations.

