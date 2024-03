Az idei MCC Feszt a zenei előadók tekintetében szintén minden korosztálynak tartogat izgalmas szórakozási lehetőséget.

Többek között olyan zenészek és zenekarok töltik meg minden este élettel Esztergomot, mint a Tankcsapda, a Neoton Família és Majka, de a fesztiválozók idén is találkozhatnak a tavaly is nagy sikerrel fellépő ValMarral és T. Danny-vel.

A 2024-es MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu Sétányon, ahol napközben családi programokkal is várják a szervezők az érdeklődőket.

A fesztiválra idén is válható MCC Feszt Pass, ez az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot és ingyenes kempingezést biztosít, valamint térítés nélkül lehet igénybe venni a strandfürdőt.