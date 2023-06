Helyesírási hibák

Az elgépelések, kisebb-nagyobb helyesírási hibák rendkívül rossz fényt vethetnek rád, pláne azon pozíciók esetében, ahol az írásbeli kommunikáció kiemelt fontossággal bír. Arról nem is beszélve, hogy ezek gyakori előfordulása akár el is vonhatja a toborzók figyelmét magáról a tartalomról, és így gyakorlatilag csak ártottál magadnak a motivációs leveled elkészítésével.

Éppen ezért a beküldés előtt mindenképpen többször is olvasd át a dokumentumodat, sőt, akár érdemes lehet kinyomtatnod is azt, hisz papíralapon sokszor könnyebb észrevenni az egyes hibákat és elütéseket, mint digitális formában.

Nem megfelelő szerkezet

A motivációs levél egy hivatalos levél, benne az azokat jellemző összes formai elemmel, úgymint: feladó, címzett, tárgy, megszólítás, illetve a záró formula. Ne kövesd el azt a hibát, hogy ezek valamelyikéről is megfeledkezel. Fontos továbbá, hogy magának a tartalomnak a felépítésére is figyelj, vagyis a gondolatíved mentén mindenképpen tagold bekezdésekre a szöveget. Figyelj továbbá a terjedelemre is, körülbelül háromnegyed oldalra törekedj 11-12-es betűméret mellett.

Tartalmi problémák

A motivációs levéllel kapcsolatos hibák persze nem csak a helyesírásra és a szerkezetre, hanem gyakran a tartalomra is kiterjednek – többek között a győri álláskeresők körében is. Mindenképpen ügyelj például arra, hogy állításaidat konkrétumokkal is alátámaszd, máskülönben könnyen az önfényezés hatását keltheti írásod. Ne felejtsd továbbá el, hogy a motivációs leveled nem az önéletrajzod folyószöveges változata, vagyis próbálj új információkat is megosztani. Mindemellett pedig fordíts figyelmet a stílusodra, és igyekezz megőrizni a hivatalosabb formát, hangvételt. További hasznos tippekért érdemes erre az oldalra látogatni: https://gyorallas.hu/utmutato-allaskeresoknek.