Fotó: Illusztráció / Forrás: Freepik

5 kihagyhatatlan hely a királynék városában

Ha elhatároztad, hogy a nyakadba veszed a kulturális egyetemvárost, érdemes felkészülni, hogy semmiképp se maradjanak ki az igazán lenyűgöző látnivalók. Lássuk, melyek ezek!

Hősök Kapuja

Az első úti cél a történelem szerelmeseinek kihagyhatatlan. Ha érdekel az I. és a II. világháború, valamint az 1848/49-es és 1956-os forradalom és szabadságharc, garantáltan nem fogod megbánni, hogy ellátogattál ide. A Hősök Kapuja Látogatóközpontban megismerheted Veszprém szerepét az említett történelmi eseményekben. Az 1930-as években épült emlékmű jelenleg kiállításként és kilátóként üzemel.

Tűztorony

Veszprém jelképe, a 48 méter magas torony a település több pontjáról is jól látható, így biztosan nem tévedsz el az oda vezető úton. Az egykor tűzfigyelésre szánt építményben az őrszem feladata volt felügyelni a város biztonságát. A valószínűleg középkori torony ma már kilátóként működik. Tetejéről - Veszprém legmagasabb pontjáról - olyan látvány tárul elénk, melyet valóban nem éri meg kihagyni. A Tűztorony igazi kettő az egyben program, ugyanis kertjében a Veszprémi Pantheonban is tehetünk egy sétát, ahol a városhoz köthető személyek emléktáblái állnak.

Várbörtön

Ez a látnivaló felér egy időutazással a történelmi korokban. A veszprémi Várbörtön Magyarország egyik legrégebbi tömlöce. Az épületet 1853-ban adták át, mely egészen 2003-ig eredeti céljának megfelelően üzemelt. A megújult Várbörtönben egészen kivételes élményben lehet része a látogatóknak, hiszen a fogház egykori emlékét megőrizve ma kiállításként járható körbe. Nem csupán a folyosók, de a cellák és egyéb fontos helyiségek is megtekinthetők, miközben interaktív módon ismerhetők meg az egyes korok bűnei és büntetései. Fontos, hogy az új tárlat 2024. áprilisában nyit.

Margit-romok

A Margit-romok egy 13. századi kolostor maradványait örzik a város szívében. Az egykori Szent Katalin Domonkos Apácakolostort és a hozzá tartozó templomot a település püspöke alapította a szerzetesek számára. Egyik érdekessége, hogy Szent Margit, akiről a mai Margit-sziget kapta nevét, szintén az épület lakosa volt több éven át. Később, a török pusztítás következtében az épület romba dőlt. Ma ezek a gazdag történelmi korokat őrző romok a Margit téren tekinthetők meg.

Laczkó-forrás

Listánk utolsó pontja akár a túra zárásához is tökéletes lehet, hiszen a békésen csordogáló forrás mellett megpihenhet és feltöltődhet a család az egész napos városnézés után. A Laczkó-forrás Laczkó Dezsőről, a veszprémi múzeum alapítójáról kapta nevét. A természet közeli úti cél a szabadtéri sütögetés kiváló helyszíne is lehet, így akár hosszabb időt is szánhatsz erre a programra.

A listát még sokáig bővíthetnénk, ugyanis a királynék városa számtalan tartalmas programot kínál. Veszprém más és más arcát ismerheted meg attól függően, hogy inkább a kirándulást és túrázást, a gasztronómiai kalandokat vagy a gyermekbarát programokat keresed. Az évszakok változása is változatos szezonális eseményekkel tölti meg a várost, így akár az év más szakaszában is érdemes visszatérni a településre.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Freepik

Autóval tervezed meglátogani Veszprémet? Akkor ezekre figyelj!

Veszprém az autós kirándulások tökéletes célpontja a megközelítés tekintetében is. Az ország bármely pontjáról könnyedén, többnyire autópályán elérhető. Van azonban néhány kiemelten fontos tényező, amelyekre a pár napos autós kirándulások esetén is érdemes figyelni.

