Indulhat a grillszezon!

Most, hogy végre túl vagyunk ezen az esős, kevésbé meleg májuson, végre indulhat a kerti parti és a grillszezon, ha az idő kegyes lesz hozzánk. Milyen eszközökre és grillezőre lesz ehhez szükségünk?

Ahhoz, hogy szaftos húsokat és isteni barbecue csirkeszárnyakat készíthessünk, kell egy ahhoz megfelelő grillező. A szabadon álló grillező kategóriáján belül sokféle sütögető közül választhatunk, ott van például a körgrill, kombigrill, faszenes vagy gázgrill és még a smoker grill is.

Így kezdjünk hozzá!

Először is tartsunk létszám ellenőrzést, azaz számoljuk össze, hogy hány embernek szeretnénk grillételeket sütögetni, illetve mindehhez mekkora hely áll rendelkezésünkre, mekkora a kertünk (vagy teraszunk, esetleg erkélyünk).

A grillezőknek több fajtája van: faszenes, elektromos, gáz és kombi grillsütő. Mindegyikből több méret létezik: grillkocsi a nagy társaságok vendégül látásához, gömb- vagy körgrill a vasárnapi, családi ebédhez. Persze ma már a grilltárcsától kezdve a balkongrillen át az asztali változatig mindenféle változatból választhatunk, tehát a kis méret és az egyszemélyes sütögetés is lehetséges.

Az előkészületek

A grillezést ne úgy képzeljük el, hogy a férfiak álldogálnak a grillsütő mellett és néhány sör elfogyasztása közben megvitatják, hogy mikor is kellene átfordítani a húsokat!

Az igazság az, hogy egyáltalán nem könnyű feladat jól sütni. Először is a húsokat be kell pácolni, akár már egy nappal a sütést megelőzően, ami lehet barbecue jellegű, magyaros, pikáns. Fontos, hogy a pácból maradjon annyi, hogy tudjunk vele locsolgatni is.

Vásároljunk a hús mellé még halat, sajtot, zöldséget és akár gyümölcsöt is. Grillezni szinte minden zöldséget lehet, de a kukorica, a barack és az ananász kifejezetten grillezni való.

Jöhet a tűz!

Ha elektromos, illetve gázgrillsütőnk van, akkor sütés előtt 15-20 perccel kapcsoljuk be a grillt, hogy fel tudjanak melegedni a rácsok a sütés kezdetére.

Faszenes a grillsütő esetén a sütés előtt kb. 30 perccel kezdjük el a tüzet megrakni, hogy időre meglegyen az izzó parázs. Tegyünk például száraz, kemény fadarabok közé némi éghető papírt gyújtósnak. Próbáljuk meg elkerülni a gyújtófolyadékok használatát. Ha sikerült tüzet gyújtani, levegővel felszítani a lángot, amely aztán csillapodva ég, akkor jöhet a faszén. Öntsük középre, majd ha átforrósodott és izzik, terítsük szét egyenletesen. Ha egy vékony, szürke hamuréteg is képződött rajta, kezdődhet a sütögetés! Tuti tippünk is van a különleges ízélményhez: használjunk illatosított füstölőforgácsot, hogy extra füstös ízt kaphasson az étel! És persze használat után ne felejtsük el megtakarítani a grillsütőt!