Jamaika, Skócia, Kalifornia, Anglia – Veszprémben (x)

Július 11-én kezdődik a VeszprémFest, kihagyhatatlan bulikkal: Ziggy Marley, Aloe Blacc és Joss Stone is fellép!

A tizenöt éves VeszprémFest idén is sztárparádéval várja látogatóit. Középpontban a popzene, annak is táncolhatóbb, énekelhetőbb, bulikra való változatai. Menjünk szép sorjában. Július 11-én, a fesztivál nyitónapján lép porondra Ziggy Marley reggae-varázsló, a nagy Bob Marley fia és szellemi örököse. A zöld-sárga-fekete muzsika többszörös Grammy-díjas nagykövete idén ötvenéves, és most jár először Magyarországon. Így talán nem mindenki tudja róla, hogy jellegzetes ritmikájú karibi zenéjének, akárcsak az apjáénak, gyakran politikai, illetve vallásos tartalma van. Mindketten javíthatatlan békeharcosok. Ziggy veszprémi koncertjének tengelyében alighanem a 2018-as Rebellion Rises! című lemeze áll majd, melyen elénekli a Circle of Peace című békehimnuszt is.

Mihelyt aludtunk egyet a reggae-lázra, másnap este visszatérhetünk a veszprémi nagyszínpad elé, minthogy az alig harmincéves skót popcsillag, Amy Macdonald ad ott koncertet – szintén első ízben Magyarországon. Bakfiskorában skót kocsmák közönségét szórakoztatta Amy kellemes althangjával és gitárjátékával. Mára azonban fordult a kocka: lemezeit milliószámra veszik szerte a világon, és vendége szinte valamennyi híres rockfesztiválnak.

Az est második fellépője az amerikai Aloe Blacc lesz Kaliforniából, egy másik slágergyáros, aki eddigi legnagyobb sikerét a nemrégiben elhunyt svéd DJ, Avicii oldalán aratta a Wake Me Up című számmal. A dal „szerényen” huszonkét országban vezette a slágerlistákat. De ott van még az I need a Dollar, vagy a The Man is, ha slágerekre vágyunk.

Július 14-ére maradt a fesztivál talán legzúzósabb eseménye, az angol Joss Stone koncertje. Ha ránézünk az alig harmincéves szép szőke lányra, azt képzeljük, gyerekdalokat énekel, s amikor meghalljuk, nem hiszünk a fülünknek, hiszen egy érett afro-amerikai bluesénekesnő orgánuma és rutinja jellemzi. Nem meglepő, hogy tizennégy millió eladott lemeznél tart, s a szakma legnagyobbjai hívják vendégnek műsoraikba.

És ha ez még nem lenne elég, Lajkó Félix hegedű- és citeraművész három különböző koncertjét is meghallgathatjuk a fesztivál új helyszínén, a Jezsuita Templomkertben, emellett a város központjában, az Óváros téren a Rozé, Rizling és Jazz Napok ingyenes koncertjeit és balatoni borait élvezhetjük, július 6. és 15. között.

