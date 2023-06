A Badacsony Szőlőhegyért Egyesület, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomása, valamint a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend szervezésében kulturális programokkal, zenével, kiváló borokkal és ízletes fogásokkal az év legnagyobb kéknyelű kóstolójára várják a Badacsonyba érkezőket.

A közel két évtizedes hagyományokkal rendelkező kéknyelű virágzás ünnepén 14 és 20 óra között a Kutató Állomás Kéknyelű teraszára hívják a „legbadacsonyibb” szőlőfajta rajongóit és jövendőbeli szerelmeseit. A különleges programok mellett ekkor zajlik az Országos Borlovagrendi Találkozó, illetve itt hirdetik ki a Badacsonyi Hegyközségi Borverseny győzteseit is. Az eseményen fellép többek között a Kossuth-díjas Szarka Gyula és együttese, a Savaria Rézfúvós együttes, illetve a Vivát Bacchus énekegyüttes is, de a nap folyamán egy megismételhetetlen mesterkurzus keretében olyan muzeális kéknyelűk is bemutatásra kerülnek, amelyek már kereskedelmi forgalomban nem kaphatók.