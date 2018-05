Folk, jazz és rockabilly a szombati nap programja

A Rozé, Rizling és Jazz Napok keretében 2018. július 6. és 15. között ismét a Balaton környéke kiváló borászatainak kínálatát, kézműves ételeket, illetve naponta 3 koncerttel a hazai jazz élet és a jazzel határos műfajok fiatal képviselőit ismerhetik meg a gasztrokulturális élményekre vágyók.

Bogdán Norbert

Bogdán Norbert, 27 éves, fiatal roma származású tehetség. Nagykanizsán született, jelenleg Budapesten él. 10 éves kora óta énekel és gitározik. A felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központba 2011-ben felvételt nyer, négy évig diákként tanult az intézetben.

Tehetségére már itt többen felfigyeltek.Snétberger Ferenc gitár Művész. László Attila a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének docense is, aki sokat foglalkozott Norbert stílusának finomításával, képzésével. 2012-től Szőke Nikolettánál csiszolja tovább ének-tudását. Muzikalitása, a melódiákra való fogékonysága tagadhatatlanul egészen kivételes. Egyedi zenei világa a roma és magyar folk, a balkáni népzene magyar népzene és roma népzene, a jazz és a popzene elemeinek sajátos ötvözetére épül. Mind lovári, mind beás nyelven beszél és énekel is a magyar mellett. Ehhez párosul gazdag zenei műveltsége, a különböző roma csoportok kulturális hagyatékának mély, belső ismerete és tisztelete, páratlan kedvesség és megnyerő színpadi jelenléte. Vérbeli előadó, aki tud bánni a közönséggel. Egyedi énekhangja és stílusa az első perctől megragadja a közönséget.

A pop, a jazz, a világzene, az autentikus roma népzene, a magyar népzene területén egyformán otthon érzi magát. A feldolgozásokat és saját szerzeményeit is egyéni hangzásvilága, finom hangszerelése és egyre jobban csiszolt stílusa teszi összetéveszthetetlenné.

A zenekar tagjai:

Bogdán Norbert – gitár, ének

Siska Tamás – dob, ütőhangszerek

Babindák István – klarinét

Hoppál Mihály – basszusgitár.

Lakatos Attila – gitár

Hajdu Klára Quartet

Hajdu Klára a hazai jazz élet kiemelkedő alakja és egyik legkeresettebb ének tanára. A jazzma.hu, az egyetlen magyar jazz portál olvasói 2013-ban az év énekesnőjének választották.

A hazánkban és Európa szerte népszerű Fonogram-díjas jazz zenekar, a Balázs Elemér Group énekesnője volt közel egy évtizedig. Ennek köszönhetően hazánkban és külföldön is ismertté vált. Nagysikerű koncerteket adtak Európa, USA és Kanada nagyvárosaiban.

Tíz éve megalapította saját együttesét a Hajdu Klára Quartetet. 2013-ban jelent meg első lemezük „Come with me” címmel, amely nagy sikert, teltházas koncerteket hozott a zenekarnak.

2015-ben jelent meg a „Plays Standards Dedicated to Chet Baker” című albumuk a kiváló trombitás Fekete-Kovács Kornél közreműködésével, amit a szakma „Az év hazai jazz albuma” kategóriában Fonogram-díjra jelölt.

Legutóbbi albumát Oláh Krisztiánnal, a quartet zongoristájával készítette duóban, „Deep in a Dream” címmel, amely elnyerte mind a szakma, mind a kritikusok rajongó elismerését.

Ezen az estén a zenekar az eddig megjelent albumairól válogat, de újdonságokkal is készülnek a veszprémi közönségnek.

Hajdu Klára – ének

Oláh Krisztián – zongora

Soós Márton – nagybőgő

Hoff Marcell – dob

Tom Stormy Trio feat. Petra

A nemzetközi rockabilly pályán Tom Stormy néven hasító magyar zenész, Fácán vadonatúj bandája. A Mystery Gang és az Ed Philips and the Memphis Patrol alapítója és dobosa a műfajban újra egy izgalmas zenekart állított színpadra. Friss és elegáns Rock and Roll/Rockabilly modern zenei flessekkel felütve. Így lehetne jellemezni az új TST-t.

A trióban Horváth László gitározik és Sárosi Áron nagybőgőzik. A zenekar ékköve és énekesnője Petrovna. Vigyázz vele! 😉

