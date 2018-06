Zánka ma is felejthetetlen élményeket nyújt

Egyszerre 1600–1800 táborozó nyaralhat idén Zánkán, ahol 2018. június 17-én több száz táborozó kezdte meg vakációját a tábor első turnusában.

Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is jönnek

– Idén nyáron az Erzsébet-táborok révén – a program két balatoni táborhelyszínén, Zánkán és Fonyódligeten – tizenegy héten át összesen csaknem harmincezer táborozó nyaralhat a Balatonnál. A gyermekek az ország minden pontjáról érkeznek, a táborozók között kárpátaljai magyar gyermekek és magyarul tanuló ukrán nemzetiségű diákok is vannak, továbbá Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is jönnek tanulók vakációzni – tudtuk meg Darabánt Judittól, az Erzsébet-táborok kommunikációs igazgatójától.

Gyermekorvos, vízi mentő gondoskodik a testi épségükről

– Az Erzsébet-táborok felhívására minimum húsz-, maximum százötven fős, 1–11. évfolyam közötti gyermekcsoportokkal, napközi tábor esetén 1–8. évfolyamos tanulókkal jelentkezhettek a köznevelési intézmények, családsegítő központok és gyermekvédelmi intézmények. A hatnapos, öt éjszakás turnusok során rengeteg színes program várja a táborozókat a turnus minden napján, a gyermekek épségéről állandó gyermekorvosi ügyelet, mentő- és vízimentő-szolgálat gondoskodik, továbbá a diákok egyedi, QR-kódos karszalagot kapnak, amelyen egyebek mellett az esetleges betegségre, gyógyszeres kezelésre vonatkozó információ megtalálható, így szükség esetén késlekedés nélkül tudják ellátni a táborozókat – közölte Darabánt Judit.

Rengeteg színes program várja a táborozókat

A táborhetek hétfőtől csütörtökig tartó hétköznapján ismétlődő program a sárkány- és sétahajózás, de várja őket a gokart-, illetve kerékpáros ügyességi pálya, a falmászási lehetőséget is biztosító kalandpark vagy a haditechnikai park, ahol például vadászgépet, helikoptert, légvédelmi rakétát, harckocsit, lánctalpas járműveket is megtekinthetnek a táborozók. A médiatáborban a sajtó világa iránt érdeklődő táborozók próbálhatják ki magukat újságírás, videoriport és fényképezés témakörökben, a Tájházban különböző kézműves tevékenységekkel ismerkedhetnek, de túrázásra is lehetőség nyílik, a gyerekek vezetett túra keretein belül a közeli Szent Balázs-templomromot látogathatják meg.

Szerdánként Hősök napját tart a tábor, ekkor a résztvevők interaktív bemutatókon keresztül ismerkedhetnek a honvédség, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők hivatásával, továbbá fellépők is rendszeresen érkeznek Zánkára, hogy még emlékezetesebbé váljon a nyaralás.

A vasárnap érkezett legújabb turnust a nyitóceremónián például a Fresco Bello Zászlóforgató és Zászlódobáló Csoport látványos show-ja fogadta, de hétfőn megtekinthették a Langaléta Garabonciások gólyalábas produkcióját, este pedig Pápai Joci koncertjén vehettek részt.