– A húsvéti nyuszik kapcsán egyre nagyobb figyelmet kap az állatvédelem is. A felelős állattartáshoz az is hozzátartozik, hogy ne csak húsvétkor gondoskodjunk ezekről a kedves élőlényekről, hanem gondoljuk végig azt is, hogy az ünnepek elmúltával mi lesz a sorsuk ezeknek a kicsi állatoknak? Hogyan tudunk gondoskodni húsvét után az elhelyezésükről? Megfelelőek lesznek-e a feltételek a tartásukhoz?



– Ha nem tudunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak, akkor ne vásároljunk élő nyulat. Inkább menjünk el ezeken a napokon háziállat-bemutatókra, kisállat-simogatókba. A Veszprémi Állatkertben is lesz nyuszisimogató program a négynapos húsvéti hosszú hétvégén. Ha ezt a formáját választjuk, akkor állatvédelmi szempontból nem kerülünk megoldhatatlan dilemma elé, hogy az ünnepek után mi legyen a nyuszikkal. Hiszen bár egyre ritkábban, de az elmúlt években is találkoztunk olyan esetekkel, hogy szabadon engedték, illetve kukák mellé lerakták a húsvétra vásárolt kisállatot. Ne felejtsük el, hogy egy élő állatról, egy érző lényről van szó. Előzzük meg az ilyen eseteket azzal, hogy felelőtlenül nem veszünk nyuszit – mondta el Török László, aki hozzátette még, hogy állat-egészségügyi okokból az állattartó helyek, vadasparkok és állatkertek sem fogadhatják be az ünnepek után a húsvétra vásárolt nyulakat.