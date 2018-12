Így tehetjük elviselhetővé a szilvesztert kutyánk számára

Fokozott figyelemre van szüksége a felelős állattartónak szilveszterkor kutyája érdekében, mert ilyenkor az erős hangoktól könnyen menekülőre foghatja kedvencünk. A megelőzésre a gazdának több lehetősége is van, hangsúlyozta az ajkai Papné Takács Ágnes óvodapedagógus, terápiás kutyafelvezető, három kutya, Mese, Démon és Buksi gazdája.

– Minden gazda álma az, hogy kutyája ne féljen a szilveszteri durrogatásoktól. Gyakorló kutyatartóként és kiképzőként tudjuk, hogy ez megvalósítható, ha a gazda kutyája érdekében megtanulja a megfelelő magatartást. Ha pedig már kölyök korától fogva a hangos ünnepléshez szoktatja az állatot, akkor nem lesz rémálom sem neki, sem kedvencének a szilveszter – fogalmazott Papné Takács Ágnes.

Azt tanácsolta, hogy ilyenkor a legjobb – bármennyire is furcsa – a közömbös viselkedés. Az ember azt gondolja, azzal tesz jót rémült kutyájának, ha simogatja, szavakkal nyugtatja az ideges állatot. Ezzel pedig éppen ellenkező hatást ér el, megerősíti az állatban azt a viselkedést, amit a gazda szeretne megszüntetni. A kutya a simogatást úgy értelmezi, hogy „igen, így kell nyüszítenem, amikor hangos hangot hallok, mert ez tetszik a gazdinak”. Ágnes kiemelte, náluk jól bevált módszer, hogy teljesen természetesen végeznek mindent, beszélgetnek, tévét néznek, nem vesznek tudomást a rendkívüli hangokról.

Az óvodapedagógus, terápiás kutyafelvezető azt is tanácsolta, hogy szakember segítségével a kutyát hozzá lehet szoktatni a kellemetlen hangokhoz, sőt megfelelő módszerekkel akár kellemes élményekké is lehet azokat alakítani. – A máskor udvaron tartott kutyát engedjük be a lakásba, és soha ne kössük ki, mert megtörténhet, hogy rémületében felakasztja magát. A korábban stabil kerítés is kevés lehet, ha egy kutya halálra rémül, mert átugorhatja, kiáshatja magát. Csak a zárt helyiség adhat teljes biztonságot az állatnak. Adott esetben megoldás lehet egy csendes faluban, rokonnál, barátnál, kutyapanzióban való elhelyezés.

Ágnesék Csehbányára mennek három kedvencünkkel, ahol az erdő mellett nyugodtan töltik a szilvesztert. Ágnes szerint az állatorvos is segíthet, és homeopátiás szerek is kaphatók, amiket kedvencünknek is adhatunk. Ha mégis elveszett a kutyánk, azonnal forduljunk a közeli menhelyekhez, kérjünk segítséget a közösségi oldalakon, mielőbb kezdjük el a keresését.

