Ami Taylor Swiftet illeti: ő most sokak szerint ennek az évszázadnak a legszembetűnőbb nője, listavezető popsztárként a legnyilvánvalóbb célpontja a mesterséges intelligencia által generált hamisításoknak. Múlt hónapban egy pillanatok alatt vírusossá vált TikTok-átverés Swift hangját utánozta, és hazug ajánlatot hirdetett ingyenes edénykészletekre.

Ez nem tesz jót egyetlen nőnek sem, és rémálom azoknak, akiknek a testét rutinszerűen szexualizálják és kizsákmányolják – különösen azoknak a tinédzsereknek, akiket megszégyenítenek és nagy valószínűséggel károsítanak is az AI által előállított hamis meztelenségekkel. Legutóbb a New Jersey-i tinédzser lányok arról számoltak be, hogy a zaklatók mesterséges intelligencia által generált meztelen képeiket kezdték terjeszteni róluk a saját iskolájukban. És számos más incidens is történt, mikor a bántalmazók „nudify” alkalmazásokat használtak, hogy pornográf képeket generáljanak az osztálytársakról csak úgy, mit a hírességekről.

A nem konszenzusos mesterségesintelligencia-pornó szomorú, de teljesen kiszámítható elterjedése csak az egyik nyilvánvaló következménye az MI által generált tartalom térnyerésének. A technológiát olyan nagyvállalatok teszik lehetővé, amelyek gyakorlatilag nulla elszámoltathatóság mellett profitálnak az MI/AI-eszközökből. A mélyhamisítások kifejezetten azért jöttek létre, hogy valódi nőkről mesterséges intelligencia-pornót hozzanak létre. Ráadásul a mesterséges intelligencia modelleket egy kis szakértelemmel rendelkező felhasználó könnyen úgy módosíthatja, hogy bármilyen illegális képet elkészíthessen velük.

Egyes cégek, az OpenAI, a Meta és a Microsoft, szűrőkkel próbálták csökkenteni a káros tartalmak tömefgtermelését. De ez macska-egér játéknak bizonyult, főként azért, mert a felhasznált rendszereket az internetről leszedett képek milliárdjaiból képezték ki. A mesterséges intelligencia rendszerek képzésére használt egyik legnagyobb adatkészletről, a LAION-ról nemrégiben kiderült, hogy több mint 3000 képet tartalmaz gyermekekkel való szexuális visszaélésről.

Swift egyébként akcióba lendült, hogy megvédje magát. Rajongói, a Swiftyek tömegesen jelentették be a mesterséges intelligencia mélyhamisításait megosztó fiókokat, köztük egy több mint 480 000 követővel rendelkező fiókot, amelyet X később be is tiltott.

A közelmúltban az Egyesült Államok törvényhozói olyan törvényjavaslatokat javasoltak, amelyek kifejezetten illegálissá tennék a nem konszenzusos mesterséges intelligencia aktok készítését.

A szakértők azonban megjegyzik, hogy a törvényjavaslatok leginkább gazdag hírességek, például Swift szellemi tulajdonjogainak védelmére irányulnak, és meg sem próbálnak valamit tenni a többi jelenlegi és leendő áldozat megóvásáért.