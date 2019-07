Ittas e-rollerezőkre vadásztak a hatóságok Koppenhágában

A dán fővárosban az elmúlt napokban rendőrségi ellenőrzéseket tartottak elektromos rollerrel közlekedők között, és 30 ember ellen eljárást indítottak, mert alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állt.

A művelet célja az volt, hogy rávilágítson: a közlekedési szabályok ezekre a járművekre is vonatkoznak – közölte a helyi rendőrség szerdán.

A koppenhágai városvezetés közlekedési osztályát vezető Henning Pedersen az AP amerikai hírügynökségnek elmondta:

az utóbbi néhány napban 26 elektromos rollerrel közlekedőnél tapasztaltak a megengedettnél magasabb véralkoholszintet, további négy pedig kábítószeres befolyásoltság alatt állt rollerezés közben.

Pedersen tájékoztatása szerint a rendőrség egyelőre a laboratóriumi tesztek eredményeire vár, mielőtt bírságokat szabnának ki.

Akiket először kapnak szabálysértésen, 2000 dán korona (mintegy 88 ezer forint) összegű bírságra számíthatnak, míg a visszaeső szabálysértőknek ennek dupláját, 4000 koronát (mintegy 176 ezer forintot) kell fizetniük.

Dániában a közlekedési szabályok az elektromos rollerekre is vonatkoznak, a véralkoholszintre törvényben kijelölt határ ugyanúgy érvényes a rollerrel közlekedőkre, mint az autóval vagy más járművel utazókra.

Pedersen hozzátette azt is, hogy amiatt is bírságoltak meg rollerezőket, hogy járdán vagy gyalogátkelőn haladtak, ugyanis nekik is a kerékpárosokra érvényes jelzéseket kell követniük.

Az elmúlt években a világ számos nagyvárosát elözönlötték az elektromos rollerek, azonban a használatukra vonatkozó hiányos szabályozás sok esetben okoz problémákat és balesetveszélyt.