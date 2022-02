A rendszeres alkoholfogyasztásnak számos egészségromboló hatása van, amelyek közül a májkárosodásra hívja fel a figyelmet Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus az Origo cikkében.

Mennyi alkohol okozhat májkárosodást? Csak néhány sör esténként? Esetleg valami erősebb a könnyebb alvásért?

Az alkoholfogyasztás számos negatív hatása, a magas vérnyomás, a stroke és demencia nagyobb kockázata mellett az egyik leggyakrabban emlegetett következmény a májkárosodás.

Mielőtt bárki azzal nyugtatná magát, hogy csak néhány sört iszik naponta, érdemes tisztázni, hogy már napi 2-3 adag alkoholos ital is károsíthatja a májat.

Más megközelítésben a nőknél heti 8 adag alkohol vagy annál több, férfiaknál heti 15 adag alkohol vagy annál több már jelentős hatást gyakorol a májra. Ugyanez igaz az alkalmi nagy ivásokra, ami 4-5 ital egymás utáni elfogyasztását jelenti. Ezenkívül nagyon káros az alkoholfogyasztást a gyógyszerfogyasztással keverni.

A májnak közel egy óráig tart egy adag alkoholos italt feldolgoznia. Ez az idő minden ital elfogyasztásával meghosszabbodik.

A krónikus alkoholfogyasztás a májsejtek pusztulását okozza, ami alkoholos májgyulladást, hepatitist, a máj hegesedését, májzsugort, vagyis cirrhosist és végső soron májrákot is eredményezhet. Ezek az állapotok általában a zsírmáj talaján fejlődnek ki, bár komoly alkoholbetegeknél úgy is kialakulhat a májzsugor, hogy azt nem előzi meg májgyulladás.

A súlyos alkoholbetegek 20 százalékkal nagyobb eséllyel néznek szembe a zsírmáj kockázatával, mint azok, akik közepes mértékben fogyasztanak alkoholt.

A kezdeti stádiumban lévő májbetegségek sokszor még visszafordíthatóak absztinenciával. Hepatológushoz akkor érdemes fordulni, ha valaki olyan tüneteket észlel, mint sárgaság, alhasi fájdalom, puffadás, lábfejek és bokák duzzanata, sötét vizelet, megváltozott színű széklet, hányinger, hányás, viszketés, krónikus fáradtság, gyengeség, zavartság vagy étvágytalanság.

Így kezelhető az alkoholos májkárosodás

Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológusa hangsúlyozta, hogy az alkohol okozta májkorosodás egy bizonyos szintig megállítható, esetleg visszafordítható absztinenciával.

Ez elsősorban a zsírmáj esetében igaz, de az alkoholos májgyulladásnál is sokat javíthat a helyzeten. A súlyosabb betegségeknél szintén nagyon fontos alapja a kezelésnek az alkohol elhagyása, de májzsugor és májrák esetén már más kezelések is elengedhetetlenek, különösen, ha már más szervek károsodása is bekövetkezett

– emelte ki.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy az alkoholbeteg kérjen segítséget a leszokáshoz, és mindenképpen vizsgáltassa meg a mája állapotát, különösen akkor, ha már a károsodásra utaló tünetek is jelentkeztek.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)