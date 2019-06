Édesanyja gyászolja a Dunába veszett matrózt

A fájdalomtól megtört, 81 éves asszony nem hisz abban, hogy élve kerül elő a Dunából a Hableányon szolgáló fia.

Habár a kollégái elmondása szerint a felmondásra készülődött, imádta a hajózást P. János, aki a szerda este tragikus körülmények kö­zött hét másodperc alatt elsüllyedt sétahajón matrózként te­vékenykedett. Ahogy a magyar kapitány, L. László, úgy ő sem került még elő.

Egy vidéki városban fogadta a Bors munkatársait a Hableány matrózának édesanyja. A 81 éves asszony teljesen összeomlott, keserű sírásban tört ki, amikor megtudta, miért érdeklődünk.

Az elején reménykedtem abban, hogy a túlélők között lehet a fiam, de már biztos, hogy nincs életben szegény. Aranyos, kedves ember volt, sohasem pa­naszkodott rá senki, mindenki szerette – csuklott el az asszony hangja. „Ne kérdezze, hogy fel lehet-e ezt dolgozni, erre nincsenek szavak…”

János a fővárosban élt az élettársával, akivel két éve alkottak egy párt. Saját gyermeke nem volt, a párja kislányát nevelték közösen. A három évvel fia­ta­labb öccse az édesanyjukkal él egy városban.

A baleset előtti nap volt a születésnapja, a párjával kilátogattak az állatkertbe. Rengeteg munkája volt, nem akartam zavarni, de ő felhívott. Akkor beszéltünk utoljára – sírja el magát.

A megtört édesanya a tragédia estéjén nem érezte jól magát, ezért korán lefeküdt. Másnap reggel megdöbbenve figyelte a korai híradásokat a tévében.

Mindig hívni szokott, ha történik valami baj, hogy tudjam, vele minden rendben van. De most nem csörgött a telefonom. Háromszor is felhívtam, de a mobilja csak sípolt. Ekkor már éreztem, hogy vele is nagy baj történt – emlékezett vissza a szörnyű pillanatokra az asszony.

Azt mondja, mindkét fia gyerekkorától kezdve imádta a vizeket, János sokat evezett a Tiszában. Korábban katonatiszt volt, de a hajózásra mindig a szenvedélyeként tekintett.

Nem tudom, hogy jött már szóba, de annyira szerette a munkáját, hogy évekkel ez­előtt azt mondta, ha történik vele valami, a Du­nába szórjuk a hamvait… Tisztességes búcsút szeretnénk tő­le venni, re­mélem, minél hamarabb megtalálják.

Borítókép: A hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelésének munkálatait segítő hajókat nézik érdeklődők a Margit hídról 2019. június 2-án.