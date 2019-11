Közel kétszáz kacsát rémisztettek halálra az állatvédők

Száznyolcvan kacsája pusztult el egy nyugat-flandriai gazdának, miután állatvédők törtek be a farmjára, hogy tiltakozzanak a hízott kacsamáj előállítása ellen. A gazda szerint az állatvédők „támadása” túl nagy stresszt jelentett az egyébként nyugalomhoz szokott kacsáknak, ezért pusztult el néhány nap alatt rengeteg jószága.

Egy állatvédő szervezet még múlt szombaton látogatta meg Filip Callemyn kacsafarmját azzal a céllal, hogy tiltakozzanak a hízott máj előállítása ellen. Az Animal Resistance nevű szervezet a Facebook-oldalán élőben is közvetítette az eseményeket. E felvételeken jól látszik, hogy mintegy harminc aktivista vonult a farmhoz, ahol énekeltek, kiabáltak és néhányan be is mentek a kacsákhoz – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A gazda, Filip Callemyn az eset után néhány nappal arról számolt be, hogy 180 kacsája pusztult el az akció miatt.

„A kacsák ezt hosszan tartó, borzasztó fenyegetésként élték meg. Néhány aktivista meg akarta simogatni őket. Már akkor tudtam, hogy ez végzetes lesz az állatokra nézve, és nézze, már 180 elpusztult”

– mondta.

Ugyanez a szervezet, mely a gazda szerint 180 kacsa haláláért felelős, másnap egy szupermarketben is akciózott Belgiumban. A hízott kacsa- és libamájat is árusító üzletben blokád alá vonták a húspultot, körbeláncolták magukat, két aktivista pedig – egészen meghökkentő módon – a libatömést imitálta.

A hízott liba- és kacsamáj – francia nevén a foie gras – évszázadok óta ínyencségnek számít, hosszú ideig a libamáj volt a jólét és a gazdagság szimbóluma. Mára a kacsamáj átvette a világ foie gras piacán a vezető szerepet. Ennek egyik oka, hogy a kacsa igénytelenebb, könnyebb a májával dolgozni, valamint a kacsamáj íze erősebb. Ez pedig egybecseng a fine dining törekvéseivel: kisebb mennyiségeket, de erősebb ízkombinációkat alkotni.

Az állatvédők szerint azonban a hízott máj előállítása, vagyis az állatok tömése elfogadhatatlan, ezért már több országban tiltják. Csehországban, Németországban, Finnországban, Norvégiában, Lengyelországban, Dániában, Olaszországban és az Egyesült Királyságban sem termelnek hízott kacsa- és libamájat.

Nem állatkínzás a tömés

Az Európai Unióban 2018-ban körülbelül 24 500 tonna hízott májat állítottak elő, amiből 22 600 tonna kacsából és 1900 tonna libából származik.

A foie gras – hízott máj – termelésének nagy részét három ország biztosítja Európában és világszinten: Franciaország, Magyarország és Bulgária.

Bár az állatvédők szerint egyenesen állatkínzás a libatömés, az állattartók és a szakértők más véleményen vannak. A tömés során a szárnyas nyitott csőrén keresztül a táplálék egyenesen a nyelőcsőbe kerül, nem kerülhet a légutakba. A kacsának és libának lágy szájpadlása van, így nem okoz neki fájdalmat a tömés, ami egyébként is csak néhány másodpercig tart, és a tömés miatt megnagyobbodott máj sem okoz semmilyen szenvedést az állatoknak. Ráadásul Európában komoly előírásoknak kell megfelelnie a foie gras-t előállító állattartóknak, melyek az állattartás és a tömés körülményeit is szabályozzák.