Óriási, gyönyörű kócsagot festettek egy fővárosi tűzfalra

Zsuffa Zsanna Lídia, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatója tervezte meg a madarat, amely egy újbudai társasház tűzfalára került fel a Színes Város Csoport közreműködésében.

A 300 m2-nél valamivel nagyobb alkotás egy 11. kerületi épületre került fel. A projekt 2017-ben a MOME-n megvalósuló tűzfaltervezési kurzuson, iskolai óra keretében indult. A cél az volt, hogy 14 tervezőgrafika szakos hallgató a környezetvédelem fontosságát előtérbe helyező látványterveket készítsen. Az előengedélyeztetést követően 3 tervből online szavazást tartottak az urbanplayer.hu weboldalon, ennek eredményeként valósult meg a nagyméretű kócsagot ábrázoló falfestmény, amelyet a tűzfalszínesítő szervezet művészei alkottak meg, a tervezővel együttesen.

Vargha Balázs, a MOME Tervezőgrafika Tanszékének vezetője kifejezetten jónak tartja a Színes Várossal való közös munka ötletét, mert szerinte oktatás-módszertani szempontból is fontos, hogy egy grafikus tervező tudjon nagyobb léptékben gondolkodni, jó felület erre egy nagyméretű tűzfal.

„A városban élőkkel való vizuális kapcsolatteremtés eszköze is a kültéri falfestés, mivel méreténél és láthatóságánál fogva olyan erővel szólítja meg a városlakókat, ami egyedülállóvá teszi ezt a kommunikációs formát”

– mondta.

„Újbudán nem ez az első és szerencsére nem is az utolsó tűzfalfestmény, jelenleg is zajlanak az egyeztetések a Színes Város csapatával egy Gazdagrétre tervezett alkotásról” – mondta Hoffmann Tamás, a kerület polgármestere, aki szerint rendkívül jók azok a kezdeményezések, amelyek a művészetet a múzeumokból, kiállítóterekből nem csupán az utcára viszik, de egyúttal széles körben is befogadhatóvá teszik.

Borítókép: Farkas András