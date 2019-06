Tódulnak a turisták az alaszkai gleccserekhez, mielőtt túl késő lesz

Az évszázad végére a mintegy 25 ezer alaszkai gleccser tömegének 30-50 százalékát veszíti el az olvadás miatt.

Az alaszkai utazásszervezők szerint a klímaváltozás okozta olvadás miatt megélénkült a gleccserek iránti érdeklődés: a látogatók szeretnék megnézni a gleccsereket, mielőtt megközelíthetetlenné válnak.

A Journal of Glaciology folyóiratban megjelent adatok szerint

Az Anchorage Daily News arról számolt be, hogy számos utazási iroda túraszervezői szerint egyre többen fizetnek be alaszkai gleccsertúrára, mivel sokak figyelmét felkeltette a gleccserek megfogyatkozása. Mások mellett a gleccserekkel nem rendelkező Ausztráliából is vannak jelentkezők, de érkeznek turisták Indiából és Kínából is.