Bakafesztivál lesz Balmazújvárosban

Másodszor rendeznek Bakafesztivált Balmazújvárosban: a hagyományőrző hadijátékokat július 13. és 15. között tartják a helyi Veres Péter emlékparkban - közölték a szervezők pénteken, a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján a balmazújvárosi városházán.

Tiba István, a térség fideszes országgyűlési képviselője emlékeztetett rá: Balmazújváros tavaly hagyományteremtő szándékkal fogadta be a Bakafesztivált, amelyet első alkalommal 2013-ban Komáromban rendezett meg a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Balmazújvárosban mindig fontosnak tartották az „őseinkre és hőseinkre” történő emlékezést, amire jó alkalom a Bakafesztivál, ahol a hagyományok mellett, a mai honvédség részvételével a jelenlegi katonaéletből is ízelítőt kapnak a résztvevők – tette hozzá.

Ruszin Romulusz dandártábornok, a debreceni 5. számú Bocskai István Lövészdandár parancsnoka példaértékűnek nevezte, amit a katonahagyományok ápolása terén tesz Balmazújváros. „Jó magyar katonának lenni” – mondta a tábornok hozzátéve, hogy a magyar katona tudja: senkit nem hagyunk hátra sem a múltban, sem a jelenben, szolgáljanak a magyar katonák akár a Balkánon, akár Afganisztánban.

A honvéd mellett a magyar nyelvben a baka szó fejezi ki azt a helytállást, ami a történelem folyamán, a különböző korokban és helyzetekben jellemezte a magyar katonát, és jellemzi ma is, amikor a nap minden órájában szolgálja, védi a hazáját – jelezte Ruszin Romulusz tábornok hozzátéve, hogy a Bakafesztiválon ott lesznek a honvédség toborzói is, hogy akik kedvet kapnak a katonaéletre, a helyszínen jelentkezhessenek magyar honvédnek.

Gencsi Zoltán, a helyi városgazdálkodási cég ügyvezetője Balmazújváros „katonamúltjára” hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy az 1848-as szabadságharc idején a település akkor hétezres lakossága négyezer, a környéken állomásozó katona és ezer hadifogoly ellátásáról gondoskodott. Amikor ez Kossuth Lajos tudomására jutott, azonnal intézkedett, hogy az ellátást ki kell fizetni a lakosságnak, és 1849 januárjában Kossuth maga is ellátogatott a településre. Balmazújvárosban azóta is igen erős a Kossuth-kultusz – tette hozzá Gencsi Zoltán.

A hagyományőrző szervezetek képviselői a sajtótájékoztatón elmondták, összesen mintegy hatvan hagyományőrző vesz részt a hadijátékokban és a bemutatókon: a második világháborús katonák mellett huszárok, hajdúk és lovas íjászok is bemutatkoznak a második balmazújvárosi Bakafesztiválon.

Borítóképünk illusztráció. Rajta katonai hagyományőrzők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjárata hatvani csatájának 168. évfordulója alkalmából tartott bemutatón a Heves megyei Boldogon 2017. április 2-án.

MTI Fotó: Komka Péter