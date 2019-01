Hazánkban nyitják meg az AVATAR kiállítást

Február 2-től Európában a hazai AVATAR rajongók láthatják elsőként a James Cameron film ihlette AVATAR: Discover Pandora című rendkívül látványos, korszerű, interaktív időszakos kiállítást Budapesten, a tavaly megnyílt Andrássy Élményközpontban. A kiállítás bemutatja Pandora lélegzetelállító környezetét és lenyűgöző teremtményeit.

Budapesten indul február elején az AVATAR: Discover Pandora kiállítás európai turnéja. A kiállítás megragadja és elhozza a földre egy idegen világ lenyűgöző szépségét, egyedi betekintést kínálva, hogy Pandora szemszögéből milyennek látszik saját bolygónk. A szórakoztató és oktató kiállítás látogatói – életkoruktól függetlenül – megismerhetik Pandora világának tudományos és csodálatos jelenségeit. Pandorát valós, létező világként bemutatva az AVATAR: Discover Pandora kiállítás izgalmas és lenyűgöző környezetébe belépve a látogatók interaktív módon részt vehetnek Pandora életében, csodálva és megismerve változatos növény- és állatvilágát, egzotikus vadáll atait valamint az itt élő Na’vi nép lenyűgöző kultúráját és mondavilágát.

Belépve a Pandoran Research Foundation által támogatott kiállításra a látogatók maguk mögött hagyják a 21. századot és átlépnek az AVATAR franchise 22. századába. Ismereteket szerezhetnek a Pandora felfedezését lehetővé tevő űrutazásról és tudományos eredményekről az Alpha Centauri naprendszerben, felfedezhetik Pandora lenyűgöző környezetét és világát, megismerve páratlan növényeit és állatait, illetve, hogy mit tanulhatunk tőlük saját bolygónkról. Találkozhatnak Pandora őslakosaival, beszélgethetnek a Na’vi néppel, a 270 centiméternél is magasabb humanoid lényekkel kultúrájukról, nyelvükről illetve zenéjükről. Megtapasztalhatják, milyen gyönyörűek Pandora világának ékszerként ragyogó, belső fénykibocsátásra képes növényei és állatai, beszélgethetnek a Tündérasszonyokkal, megismerhetik az AMP mobil páncélruha használatát, beleképzelhetik magukat az Avatar Programba és számos egyéb élmény is várja a látogatókat.

A kiállítást, ami ugyanolyan autentikus és áttörően újszerű élményt kínál, mint James Cameron 2009-es nagysikerű filmje, a GES nemzetközi rendezvényszolgáltató cég kreatív csapata a Lightstorm Entertainment és a FoxNext vállalatokkal szoros együttműködésben hozta létre. A hazai esemény az Andrássy Élményközpontot létrehozó, eddig számos kiállítást szervező, valamint Magyarország legnagyobb színpadi produkcióit – nemrég az Álomutazó című előadást – életre hívó TulipánTündér Produkció együttműködésével jött létre.

James Cameron 2009-es AVATAR című mozifilmje a filmtörténet egyik legsikeresebb alkotása, bruttó jegybevétele megközelítette a 2,8 milliárd dolláros összeget. A földgolyó összes korosztályát lenyűgözte az általunk ismert világon túlmutató vizuális és forradalmian újszerű speciális effektjeivel és a film rövid időn belül nemzetközi jelenséggé vált, akkora népszerűségre szert téve, hogy négy folytatás is követi majd, az elsőt várhatóan 2020. december 18-án mutatják be. Az AVATAR elnyerte a legjobb film címet a Golden Globe Awards díjátadón és számos egyéb Academy Awards díjat is kapott.

