A válásban is lehet jó: javulhat a viszony a gyerekkel

Hiába csökken a válások száma, így is sok tízezer szülő él külön a gyermekeitől, főleg apák. Ők részben saját meggyőződésük, részben a változó társadalmi elvárások hatására egyre aktívabb szerepet igyekeznek vállalni a gyermeknevelésben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár a válások száma csökken Magyarországon, még mindig magas a számuk, és a gyerekek nagy része az anyához kerül. Ez nem a bíróságok elfogultságát tükrözi, maguk az emberek tekintik ezt normának. Egy 2013-as felmérés szerint a volt házastársak az esetek 93 százalékában maguk egyeztek meg ebben. Vagyis sok az utódaitól külön élő apa. A kutatások szerint ők egyre inkább részt vesznek gyermekeik életében. Az MTA ösztöndíja segítségével Szalma Ivett, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársa azt vizsgálja, miként hatnak e viselkedésre az életkörülmények, a gondolkodásmód. Az már kiderült: az apák hozzáállása dinamikusan változik, többségük egyre aktívabban küzd azért, hogy ne szakadjon el a gyermekeitől.

Ha mindkét elvált fél jelen van a gyermek nevelésében, annak jogi kereteit váltott felügyeletnek nevezik. Ez azonos beleszólást biztosít számukra a gyermek életét meghatározó döntésekbe. Mindkét szülőnek képesnek kell lennie a gyermeknevelésre az életkörülményeit, a hozzáállását tekintve is, és viszonylag közel kell lakniuk egymáshoz. Legfőképpen beszélő viszonyban kell maradniuk egymással a szülőknek a válásuk után. Ez a városi tehetősebb, iskolázottabb emberek körében gyakoribb.

Hagyományok, egyenlőség

Az intenzív apaság jelenségében ugyanakkor érdekes trend, hogy a „modern” apák olyan feladatokat is átvállalnak párjuktól a gyerekek körül, amelyekben korábban nem nagyon vettek részt. Sokat számít e téren, hogy az édesapa mennyire tartja követendőnek a tradicionális nemi szerepeket, vagy inkább hajlik az egyenlőségre.

Ám jellemzően a 12 évesnél kisebb gyerekek gondozásában erősebben érvényesülnek a társadalmi normák, elvárások. Emellett az elvált felek viszonyát gyakran konfliktusok is terhelik, az ellentétek forrásai között egyaránt jellemzőek anyagi és személyes természetű okok. S míg az apák egyre inkább részt vesznek a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységekben, a házimunkában való részvételük aránya ezzel nem nő. A gyereknél pedig hajlamosabbak az „élvezetesebb” feladatokat vállalni. Játszanak velük, viszik őket bölcsődébe, óvodába. A tisztába tevés és a beteg kicsi ápolása azonban általában az anyára marad.

Mulasztás, kárpótlás

– Gyakran akkor lesz az apa igazán apja a gyereknek, amikor meghatározzák számára a láthatási időt. Igaz, addig – sokszor hosszú éveken át – többet volt együtt vele, egy lakásban tartózkodhattak, de sokszor nagyon keveset figyelt rá igazán. Erre szerencsés esetben a váláskor rájöhet. És ennek hatására azt az időt, amit ezután vele tölt, értékesebbé teszi mindkettőjük számára – mondta el Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológus, és hozzáfűzte: akár rá is döbbenhet, mit mulasztott addig, egyúttal megpróbálhatja kárpótolni a kicsit a szülők különköltözése okozta fájdalom miatt.

– Tehát a válásnak a gyerek szempontjából lehetnek előnyös hatásai is, bár ez azért leginkább trauma. Sokuk életében nincs megfelelő férfiminta, ami későbbi életük minden területére rányomhatja bélyegét. Mindkét nem, a kislányok esetében is. Gondoljunk bele, az óvodában, az iskola alsó tagozatán alig van férfi pedagógus. A férfiminta fontos a pályaválasztásnál, a párválasztásnál, abban, hogyan boldogul fiatal felnőttként, mennyire érzi jól magát majd a bőrében. A női minták nagyobb teret kapnak a gyerekek életében, de az egyensúly lenne e téren is a lényeg. Akkor ideális a család, ha az apa és az anya kiegyensúlyozott szerepvállalása jellemzi – szögezte le szakértőnk.

Szerinte annak, hogy ez nem így alakult az utóbbi évtizedekben, a nők is okozói. Mindent meg tudnak maguk csinálni, ezért a férfiak úgy érezhetik, nincs rájuk szükség.

A rosszban a jó

Igazságügyi szakértőként gyermekelhelyezési ügyekben családokat is vizsgál Kardos Klára. Az a tapasztalata, hogy nem jó, ha az úgynevezett vasárnapi apuka a hétvégékre korlátozza találkozását a gyermekeivel. Minden helyzetet használjon ki erre, amikor lehetséges! Akár csak töltsön vele pár órát hétköznap délután, vagy vigye el óvodába, ha rossz az idő. A rövid személyes beszélgetések, az ilyen apró gesztusok is óriási jelentőségűek, mert a gyerek így érezheti, hogy fontos az apjának is, annak a szülőnek is, akitől külön él – hangsúlyozta a pszichológus, és hozzátette: ha ezeket az adódó lehetőségeket kihasználja az apa, még pozitív hozadéka is lehet az amúgy negatív hatású válásnak a gyermekével való viszony tekintetében.

– Álljon bele az elvált férj az apaszerepbe! Gyerekével fontos éreztetnie, hogy érdeklődik iránta. Ha felhívja telefonon akár csak öt percre, az is sokat számít. Az apró gesztusok is nagy jelentőségűek – állítja szakértőnk.