Volt, aki Pestről jött le Almádiba spárgás harcsát enni

Szezonnyitó rendezvényt tartott a Megfőzzük Almádit Egyesület szombaton. Nem egy szokványos eseményre kell gondolni: a tagok azt találták ki, hogy megmutatják, egyforma alapanyagokról is milyen sokféleképpen gondolkodnak a város minőségi vendéglátói.

Pénteken az időjárás-előrejelzést nézegetve szinte biztos voltam benne, hogy alig néhány ember lézeng majd a szezonnyitó helyszínein.

Szombaton eleinte valóban hűvös volt ugyan, de a beharangozott egész napos eső elmaradt. Hogy a siker mégsem ennek volt köszönhető, arról gyorsan meggyőződtem, amikor szóba elegyedtem a Wesselényi strandon az egyik részt vevő bisztrónál ücsörgő emberekkel. Kivétel nélkül mindannyian a meghirdetett eseményre érkeztek. Egy középkorú férfi egyenesen azt mondta, hogy akkor pattant a családdal Pesten a kocsiba, amikor meglátta, hogy itt a mai menü a spárgás harcsa lesz.

– Mi délben nyitottunk, és nem számítottunk rá, hogy ilyen sokan lesznek. Úgy tűnik, hogy az emberek nagy része a rendezvényre jött, mert mindenki rögtön tudta, hogy mit akar enni – mondta el lapunknak Kocsis Bálint, a Terasz bisztró séfje.

A rendezvény előtt az egyesület közösségi oldalának látogatói szavaztak arról, hogy melyik három alapanyagból készüljenek az ételek. Szoros versenyben a harcsa, a spárga és a házisajt nyert.

– Mivel a tagok között van desszertes, pálinkás, kávézó és vegán étterem is, hogy egy kicsit egyszerűbb dolguk legyen, bevettük az alapanyagok közé a negyedik helyre befutott szamócát is. Spárgapálinka nincs, de a szamócapálinkáért mindenki rajong – mondta el Tornyos Balázs, a Tornyos BBQ séfje, az egyesület elnöke. Azt is kifejtette, hogy a szezonnyitó rendezvény nagyon sikeres volt, és azt is bizonyította, hogy gasztronómiai programokkal rosszabb időben is megmozdíthatók az emberek.

Közösen legközelebb május 3-án és 4-én szerepel a Megfőzzük Almádit Egyesület. Néhány helyi szolgáltatóval kiegészülve a tagok biztosítják majd a 30 éves városi jubileum gasztronómiai hátterét.