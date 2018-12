Így vészelheti át a téli kómás időszakot

Az időjárás az oka annak, hogy sokszor úgy érezzük: nehézkesen mozdulunk, vagy bármelyik pillanatban elnyom minket az álom.

Egyre nehezebb kikelni az ágyból, az emberek többsége már kora délután ledőlne: minden jel arra utal, hogy megérkezett a téli fáradtság időszaka. A csalad.hu cikke a brit Independent című lapot idézi, mely egy friss kutatás eredményeit ismerteti.

A tanulmány szerint a britek 97 százaléka folyamatosan fáradtnak érzi magát, sokan még orvoshoz is fordulnak emiatt. Mint a cikk rámutat, a helyzet mögött nem csak a modern társadalmak életmódja áll, hiszen ez egy olyan jelenség, amivel már évezredek óta él együtt és küzd az emberiség.

Ez pedig a téli időjárás, azon belül is a rövid nappalok okozta hormonális változás.

Komoly kihívást jelent úgy fölkelni és munkába indulni, hogy még ki sem világosodott, délután pedig igen korán, felhős idő esetén akár már három órakor megváltoznak a fényviszonyok. Mindennek köszönhetően felborul az emberek cirkadián ritmusa, vagyis az a folyamat, ami az ébrenlét és alvás szabályozásáért felel.

A sötétedés beálltával megindul a melatonin hormon termelése, ami a fáradság jelzésében és az elalvásban játszik fontos szerepet.

A természeti változások ellenére a helyzet nem teljesen reménytelen, néhány aprósággal javíthat az ember a téli “kómás” időszak elviselhetőségén:

1. Amikor tehetjük, menjünk ki a fényre, a szabadba! A friss levegő, pláne a világos, szerencsés esetben akár a napfény hatása akár napokig is érzékelhető lesz utána.

2. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás is – ha odakint nagyon cudar körülmények uralkodnak, akkor irány a konditerem! Egy kis szobakerékpározás, futógépezés vagy lépcsőzés csodát tud tenni.

3. Figyeljünk oda az étkezésre! Rövid távon fel tudja dobni az álmos embert egy jó cukros üdítő vagy étel elfogyasztása, az erősen édesített kávéról nem is beszélve. Ezektől azonban hosszabb távon nem számíthatunk pozitív hatásra. Fontos, hogy minél táplálóbb ételeket fogyasszunk ilyenkor, lehetőleg gyümölccsel és zöldséggel kiegészítve. Jó lehet reggelire a zab, ez jelentős mennyiségben tartalmaz B vitamint, ami segít az ételben lévő energia feldolgozásában – ajánlja a cikk.

4. Teremtsünk ideális feltételeket az alvásunkhoz: lefekvés előtt nem tanácsos kávézni, teázni, és lehetőleg

egy órával az ágyba bújás előtt érdemes beszüntetni a tévézést, mobilozást is

– vagyis minden olyan eszközhasználatot, amit monitor előtt kell végezni.

5. Fontos a rendszeresség: ha tehetjük, keljünk mindig ugyanabban az időpontban, és figyeljünk arra is, hogy a nyolc óra alvásunk minden este meglegyen. Nem csak a túl rövid, de a túlságosan hosszú alvás is nyomottá teheti az ember hangulatát, így érdemes még hétvégén is odafigyelni a pihenés mennyiségére és minőségére – figyelmeztet a csalad.hu írása.

