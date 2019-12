Meglepő színkombinációkkal érkezett az idei karácsonyi divat

Minden évben más színben tündökölnek a legdivatosabb karácsonyfák.

Az idei ünnepre a trend követői a természetességet helyezik előtérbe. Szabó Tímea lakberendező szerint amellett a kék színbe öltöztetett karácsonyfa lesz a divat. Bármilyen kék árnyalat szerepelhet a dekorációban a melegebb türkizektől egészen a jeges világos- és sötétkékig. A meleg árnyalatokkal variálva egészen meglepő kombinációkat hozhatunk létre, a jó ízlés határain belül maradva. A kék mellett szépen mutatnak a fehér vagy ekrü csipke kiegészítők, de az arany árnyalatai ugyancsak jól társíthatók a kékkel, főként a sötétkékkel. A fenséges kék szín az ezüsttel szintén szép párt alkot, kombináljuk bátran.

Aki nem tervezi lecserélni a karácsonyfadíszeket a divat miatt, annak sem kell aggódnia. A klasszikus piros, arany, zöld és fehér színek idén sem mutatnak kevésbé szépen, mint a korábbi években, és a vintage irányzat is jól tartja magát. A kis diótörő- és egérfigurák vagy más mesehősök mellett ma már a fagyi, a turmixgép, a rózsaszín flamingó, a fúrógép és a kisautó kicsinyített, üvegből készült karácsonyfadísz változatait is megvásárolhatjuk. Sokan horgolt, keményített díszeket választanak, a klasszikus üveggömbök, jégcsapok, csengettyűk pedig nagyanyáink korát idézve csilloghatnak a fákon idén is. A boa azonban kiment a divatból, helyette sokan széles szalagot tekernek a fa köré, és az égősor is egyre szolidabb. Leginkább a meleg fehér árnyalat a menő, de a kék színű karácsonyfán lehetnek kékek vagy hideg fehér színűek is a ledek.