Janicsák Veca nagyjából két hónappal ezelőtt sokkolta a közvéleményt, miszerint teljes titokban, még 2020-ban elvált a férjétől, Ladányi Jancsó Ábeltől - derül ki a Ripost cikkéből.

Az énekesnő igazából semmilyen konkrét részletet nem osztott meg az okokról, az ex-férje viszont bőbeszédűbb volt. Így derült ki az is, hogy egyáltalán nem békében váltak el. Ábel ugyanis kiakadt, amiért Veca kiteregette a családi szennyest.

"Papíron még nem váltunk el, és szeretném, ha Veca tudomásul venné, hogy a kislányunknak apukája is van, akinek ugyanolyan jogai vannak, mint neki. A jövőben sem kell egyedül nevelnie a gyermekünket, mert a válás után is Emma életének ugyanolyan szerves része szeretnék lenni" - üzente akkor Ladányi Jancsó Ábel, aki most ismét jelezte, hogy továbbra is harcolni fog kislánya láthatásáért.

"Közeleg a második tárgyalás. Egy a fontos, a kislányom" - írta Instagram-bejegyzésében az apuka.

