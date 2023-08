A Magyar Nemzetnek Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta:

2783 falusi kisbolt jutott átlagosan több mint 2,9 millió forintot állami támogatáshoz.

A politikus emlékeztetett: a kormány tavaly novemberben jelentette be, hogy pályázati lehetőséget biztosít a kétezer főnél kevesebb lélekszámú településeken működő kisboltoknak, ezzel támogatva, hogy a lakosság helyben meg tudja vásárolni az alapvető élelmiszereket.

A cél az, hogy ezek a szolgáltató egységek ne zárjanak be, hanem továbbra is kiszolgálják a falusi embereket.

A pályázatokat január 31-ig lehetett benyújtani.

Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint minden érvényes pályázatot benyújtó üzlet támogatást kapott, és szinte mindenkinek a maximális összeget tudták folyósítani.

Az elnyert összegek egyebek között működési támogatásra, azaz rezsiköltségre, benzinköltségre, bérköltségre számolhatók el.

A program népszerűségét és egyszerűségét mutatja, hogy a pályázatra jogosultak csaknem hetven százaléka igényelt támogatást

A pályázat 1700 település kisboltjainak megmentését teszi lehetővé.

Közöttük 661 olyan település van, ahol csak egyetlen kisbolt működik, amely nélkül a kistelepülés vásárlási lehetőség nélkül maradna.

Gyopáros Alpár kitért arra, hogy hétfőn hirdettek pályázati lehetőséget a kistelepülési civil szervezeteknek a Falusi civil alapban.

A nemzeti kormány számára a vidék érték, a falusi, önszerveződő civil szervezetek, így a polgárőrök, az önkéntes tűzoltók, a hagyományőrzők, a dalárdák, a néptáncosok, a sportegyesületek, a jótékonysági egyesületek, szintén pótolhatatlan tevékenységet végeznek a kistelepüléseken

mondta Gyopáros Alpár.

Ismertetése szerint a pályázatban ingatlanberuházásra és -felújításra, gépjárműbeszerzésre, eszközbeszerzésre és programszervezésre igényelhetnek támogatást a civil szervezetek. Az igényelhető támogatási összeg felső határa ingatlanberuházásnál és -felújításnál, illetve gépjárműbeszerzésre hétmillió forint, a másik két alprogramnál kétmillió forint.

A pályázati igények benyújtási határideje augusztus 31. 14 óra.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy 2020-ban bővült a Magyar falu program kedvezményezetti köre, és a kistelepülési önkormányzatok, az egyházközségek és tankerületek mellett az ötezer főnél kevesebb lélekszámú településeken működő, a civil törvény hatálya alá tartozó falusi civil szervezeteknek is pályázatot hirdetett a Miniszterelnökség.

A kormánybiztos beszámolt arról, hogy

az elmúlt három évben több mint hatezer falusi civil szervezet kapott támogatást 1946 településen, a kiutalt támogatások összege megközelíti a húszmilliárd forintot.

A nyertesek között önkéntes tűzoltó-egyesületek, polgárőr-egyesületek, sportegyesületek, művészeti, hagyományőrző, faluszépítő, szociális munkát végző egyesületek, jótékonysági alapítványok is megtalálhatók.

Ezek a pályázatok is azt igazolják, hogy a kormány az elhúzódó háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is elkötelezett a magyar vidék és a kistelepülések támogatása mellett – szögezte le Gyopáros Alpár.