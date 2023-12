Amikor először a kezembe vettem ezt a vaskos könyvet, nem is a tokaji szőlő villant be róla az oldalait böngészve, hanem a szarvasgomba. Az egyik legnemesebb ételünk, amelyik – szemben a szőlővel – a föld alatt bujkál előlünk. Ilyen pazar, ám rejtőzködő alkotás volt eddig a Tokaj – A borvidék építészete című kötet is, míg rá nem bukkantam.

Mert hát nem reklámozták agyon a könyváruházak, s nem hirdette be riadóláncszerűen megannyi médium sem, hogy „milyen »tehetséges« emberek” működtek közre benne – ahogy az lenni szokott egyes berkekben. Ám épp ezért különleges ez a kötet, mert nincsenek rajta ilyenfajta foltok. S ezért kívánkozik minden jóérzésű magyar ember polcára.

A kötet borítója

Meg azért is, mert Tokaj-­Hegyalja Kárpát-medencei és világszinten is fogalomnak számít. Másrészt

a könyv könnyen inspirációs forrássá válhat leendő házépítőknek, akiknek számít a hagyomány tisztelete, valamint a táj és az épített örökség össz­hangja.

Egyúttal utazásra csábít, hiszen még ma is kevesek tudják, de Tokaj szőlővesszeihez igen sajátos, jellegzetesen magyar építészeti mikrovilág társul, amit testközelből is látni kell. Mindez pedig része annak a tokaj-hegyaljai történelmi kultúrtájnak, amely ma már a világörökség része.