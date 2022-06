A győri RockMilady Noémi már csaknem egy éve fogorvosként dolgozik, emellett továbbra is alakítja zenei pályáját. Új dalához új klip készült, amely elérhető az interneten. A szerelmes témájú Neked adtam mindent szövegét és zenéjét is a fiatal lány szerezte. Ezúttal is a húga basszusgitározik benne, művésznevén BaSSister játszik nővérével együtt, és hasonlóképp fogorvosnak készül. Ősszel kezdett el a Semmelweis egyetemre járni elsőévesként.

Az új dal kicsit populárisabb, mint az eddigiek, amiket RockMiladytől megszokhattunk, de nagyon sok pozitív visszajelzést kapott az ország minden részéből. A szöveggel is könnyű azonosulni, hiszen sokan átélhettek már hasonló érzéseket. Noémi reméli, hogy ezen a nyáron sokszor előadhatja. A koronavírusjárvány miatt kevés fellépése volt az utóbbi időben, de most már több helyre hívják. Azért bízik benne, hogy arra is lesz ideje, hogy családja alsóörsi nyaralójában pihenhessen. Kedveli a Balatont és gyakran itt készült a koncertjeire.