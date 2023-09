Vastag Csaba és neje, Vastagné Domján Evelin is szerepelni fog az októberben induló Nyerő párosban. A veszprémi kötődésű énekes az Instagram-oldalán írt arról, hogy az elmúlt években biztosan tudta, hogy nem fogja vállalni a celebpárok (avagy híres emberek és civil párjaik) vetélkedőjét. Aztán májusi esküvője után nem sokkal mégis vállalta, és mint írta, nem is bánta meg.

− Nagyon sokat nevettünk, játszottunk, küzdöttünk ezalatt a jó pár nap alatt, és olyan módon, minőségben ismertük meg egymást és önmagunkat, amire máskor, máshol nem lett volna lehetőség. Mi nagyon köszönjük, hogy részesei lehettünk − írta az énekes.

Hogy mindez pontosan mit jelent, az majd nyilván a játékból kiderült, de azt már tudjuk, hogy Csaba egy dolgot biztosan nem tudott a feleségéről: azt, hogy mit enne meg bármikor. Ő a töltött káposztára tippelt...

Átok ül a műsor szereplőin?

Érdekesség, de mintha átok ülne egyébként a műsoron, azt ugyanis nem mondhatjuk, hogy a reality-ben szerepelni élet-, pontosabban kapcsolatbiztosítás lenne. Persze pozitív példák is akadnak. A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő továbbra is együtt van feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával, és a TV2 Megasztár című műsorában ismertté vált Dér Heni pedig immár két gyermeket nevel férjével, Bakos Gergővel.

Viszont ahogy a Bors is írja, a korábbi szezonok szereplői közül nincs együtt már többek között Szabó Zsófi és Kiss Zsolt, Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea, Sáfrány Emese és Hornyák Ádám, Vasvári Vivien és Fecsó, a szintén Veszprém megyei származású Fluor Tomi és Szabó-Sarkadi Emese sem. Kárpáti Rebeka és Fröhner Ferenc, Molnár Gusztáv és Fazekas Vivien, Kovács Dóra és Király Péter, Pumped Gabo és Sebestyén Ági, Sánta László és Széphalmi Juliska, Sáfrány Emese és Hornyák Ádám is szakított, valamint Papp Gergőék házassága is véget ért, csakúgy, mint Peller Annáé és Lukács Mikié.

Ugyanígy szétment Körtvélyessy Kinga és L. L. Junior, valamint Kulcsár Edina és Csuti is. Utóbbi páros hölgy tagja azóta azzal a G.W.M.-mel házasodott össze, aki a közelmúltban az Árpád-hídon gyorshajtott, mit ad Isten, pont L. L. Juniorral. Mint azt megírtuk, Juniornak összesen 110, míg G.W.M.-nek 90 ezer forintjába és 6-6 büntetőpontjába került az akció, amit előbbi videóra is vett és posztolt a közösségi oldalára.

