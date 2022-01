Kifejtette, a Huszár Közösségi Házban helyet kapott egy nagy fotóalbum, illetve több vitrint is berendezhettek. A pápai könyvtárban ugyancsak lehetőséget kaptak egy fényképalbum kihelyezésére, valamint a bakonyi betyárvilág írott és tárgyi emlékeinek bemutatására. A bibliotéka emellett helytörténeti gyűjteményébe is befogadta a kör írott és képes anyagait. Mindezek mellett a szanyi könyvtárban és a döbröntei hotelban is jelen vannak a bakancsosok.

- Örömünkre szolgál, hogy a kiállított albumokat a látogatók nem múzeumi tárgyként kezelik, sokan nézegetik, forgatják ezeket. Boldogan látjuk, hogy némelyik már "szamárfüles". Így van értelme közzétenni a tevékenységünkről szóló anyagot - jegyezte meg Terebesi József.

Hozzáfűzte, a csapat lelkesedését nem törte meg a járvány, az év első felében a szabályok betartása mellett, a nyár óta pedig már szabadon túrázhatnak. Minden túrán legalább 20-25-en vesznek részt. - Az élet télen sem áll meg, a kétheti rendszerességet tartjuk. Decemberben elbúcsúztatjuk az évet, majd pedig készülünk a januárra, amikor a hónap végén tartjuk meg a Patakmalom Vendégház udvarán felállított Természetjárók emlékoszlopánál a szokásos megemlékezésünket. Az év végi és a januári túrákra is várjuk a természetet szerető érdeklődőket - zárta gondolatait Terebesi József.