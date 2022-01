A karácsonyi időszakban a Tesco összesen több mint 4 millió liter bort és pezsgőt értékesít. Már ebből érezhető, mennyire nagy forgalmi felfutást jelent az ünnepi időszak. Nagyságrendileg 55-45 százalékban oszlik meg a csendes borok és a pezsgők eladásának aránya. A pezsgők ilyenkor az újévi hagyományoknak köszönhetően nagyobb forgalmat generálnak a szokásosnál. Idén is vannak a polcokon speciális ajánlatok, emellett több exkluzív, prémium terméket kínálnak a vásárlóknak a kereskedők. A pezsgők között a legnépszerűbbek még mindig az édesek, amelyek az értékesített mennyiség nagy részét adják a szilveszteri időszakban éppúgy, mint máskor – derült ki az élelmiszerlánc sajtóosztályának tájékoztatásából.

Még az év utolsó napjaiban is rengetegen keresik a tapasztalatok alapján a palackja kibontásakor pukkanó hangot adó italt. S bár tavaly szokás szerint ugyancsak ebben az időszakban nőtt meg a kereslet, az azt megelőző esztendők forgalmához képest elmaradt a várakozásoktól. Ennek egyértelmű oka volt: a Covid miatt sok szilveszteri összejövetel elmaradt. Ugyan most szintén többen óvatosak, igyekeznek elkerülni a tömeget, a szórakozási alkalmakat, várhatóan jobb évzárásuk lesz az előzőnél a pezsgőt gyártóknak és a kereskedőknek. Azt érdemes tudni, hogy a kínálat bővült, érdekes ízekkel, kézműves, helyi termékekkel, mivel már kisebb bortermelők is előállíthatnak ilyen italt. Pálffy Gyula köveskáli borász arról beszélt, hogyan készül. Vevői igényeihez alkalmazkodva kezdett ezzel foglalkozni. Mint elmondta, népszerűek, divatosak a könnyű, habzó, széndioxiddal dúsított borok. Ő az ebből adódó keresletre pezsgőivel igyekszik reagálni, ugyanis 2010 utána a törvény ezt lehetővé tette. Megtudtuk tőle, hogy több fajta pezsgő létezik, az előállítási folyamataik eltérőek.

Pálffy Gyula a tradicionális eljárást követi, ami pár száz éve alakult ki francia őshazájában, Champagne-ban. A szőlőt akkor szüretelik le, amikor még nem teljesen érett. Később erjed ki teljesen, a cukorral, az élesztővel együtt a palackban. Addig él a gyümölcs leve az üvegben. Egészen addig, amíg a fogyasztóhoz kerülve ki nem bontják azt. Közben a megfelelő technológia kelti életre a pezsgőt: az élesztő elfogyasztja a cukrot, így széndioxid keletkezik, ami benne marad a lezárt, nyomásálló palackban. Hosszú érlelésről van szó, legalább másfél év kell hozzá. Közben zavarosság, seprő lesz a folyadékban. Ezért kerülnek az üvegek, kissé srégen, ferdén elhelyezve rázóállványokra. Az üledék így a palack szájánál gyűlik össze. Fagyasztás révén válik olyan halmazállapotúvá, hogy könnyen el tudják távolítani. Az élvezet, a buborékok pedig benne maradnak az italban.

– A pezsgő izgalmas, már pár korty megkóstolása élményt jelenthet és bármilyen napszakban lehet inni, akár reggel. Magyarországon már kis pincészetek is készíthetnek, így színesebb lett a választék. Mindenki találhat a kedvére valót – szögezte le a borász.