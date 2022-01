A pumpapálya (vagy angolul pumptrack) egy folytatólagos körpálya hullámokkal, kanyarokkal és ugratókkal, melyet kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával és rollerrel lehet használni. Kialakításának köszönhetően a pálya használata élménydús, ugyanakkor biztonságos is. A megfelelő, „pumpáló” mozgással a használója tekerés nélkül képes haladásra, a kellő lendület megszerzésére és megtartására.

A pumpapálya kialakítására az Aktív Magyarország Program keretében nyílt lehetőség, melyhez a 18 millió forintos kormányzati támogatás mellett mintegy 40 millió forintos önerőt biztosított a város önkormányzata. Ugyancsak az Aktív Magyarország Program keretében készült el 2020-ban a külső-várkerti futópálya is.

A pumpapályát már a tavalyi év végén igénybe vehették a kikapcsolódni vágyók. A pálya szabályzata ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy sisak használata kötelező, illetve egyéb védőfelszerelés is ajánlott.

A pumpapálya kizárólag saját felelősségre használható, 14 év alattiak esetében pedig szülő vagy gondviselő felügyelete mellett lehet igénybe venni. A pályán haladóknak elsőbbségük van a később indulókkal szemben, ha pedig valaki meg szeretne állni, akkor el kell hagyni a pálya nyomvonalát.