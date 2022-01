Országosan mintegy ezerötszáz konténerbe lehet elhelyezni ruhákat. Jelenleg Veszprémben nyolc, Zircen négy helyen vannak ilyen edények. Havonta frissítik azt a listát, amelyen meg lehet nézni, éppen hol találhatók meg. Ha nem látjuk a megszokott területen, az még nem jelenti azt, hogy leállt ez a rendszer, ami környezetbarát megoldást jelent a textilhulladékok kidobására. Egy részüket feldolgozzák, hogy újra hasznosíthatók legyenek, és rászorulóknak is juttatnak belőle. Hazánkban a Textrade Kft. foglalkozik ezzel. Konténereiket főként áruházak közelében helyezik el. Az összegyűjtött használt ruhákat székesfehérvári üzemükben kétszázan, korszerű technológiával válogatják szét. Húsz-harminc százalékuk géprongyként, rongyként hasznosul, tíz százalék kerül energetikai felhasználásra, cementgyárban égetik el.

Egy százalék körül van arányaiban az a textil, amit a cégnek szemétként kell kezelnie. Hatvan százalékát újra ruhaként használhatják majd, szegényebb országokban értékesítik a hozzájuk kerülő holmi legnagyobb részét. Emellett a Vöröskereszt igényei szerint biztosítják a szervezet számára a kért mennyiséget.

A Vöröskereszt munkatársai aztán továbbadják a ruhadarabokat a kisebb bevételből élőknek. Ez azért is előnyös, mert ugyan sok megyénkbeli is szívesen adományozná el azokat a kabátokat, pulcsikat, szoknyákat, nadrágokat, amelyeket már nem hord, de még jó állapotúak. Ám a jótékonysággal foglalkozó szervezetek gyakran nem veszik át azokat. Általában ugyanis nincs arra helyük, hogy tárolják a segítő szándékkal felajánlott öltözeteket, és nincs kapacitásuk arra, hogy átválogassák azokat. A lakosok pedig jellemzően tél elején a nyári, tavasszal pedig a hideg időben hordott holmijaiktól válnak meg. Akiknek pedig szükségük lenne ezekre, épp nem az aktuális évszakhoz illőt találnák meg náluk.

Környezetbarát megoldást jelent, ha az említett konténerekbe rakjuk a felesleges ruhát, akkor nem gyarapítja a szemetet, és újra felhasználják. A ruhagyűjtő edények korábban a közterületeken létrehozott szelektív hulladékgyűjtő szigetek többi tárolója mellett álltak. Ám azokat pár éve már megszüntették azokon a településeken, amelyeken a háztartásoknál helyeztek el szelektív kukákat. Így a házaktól viszik el a külön gyűjtött hulladékot, aminek örülnek a lakosok, mert a felszámolt mellett sajnos sokszor illegálisan helyeztek el szemetet, előfordult, hogy folyamatosan rendetlen környékük bosszantotta a közelükben lakókat. Ez viszont azzal is járt, hogy a ruhagyűjtőknek új helyeket kellett keresni. A Textrade arra törekszik, hogy olyan területekre rakhassák ki ezeket, amelyek védettek, ellenőrzöttek. Így Budapesten és más városokban is hulladékudvarokban találhatók meg. Az ott dolgozók szólnak is, amikor megtelnek és el kell vinni, ki kell üríteni a tárolókat. Egyébként ezt bárki jelezheti nekik azon a telefonszámon, ami a tárolókon olvasható.

A ruhagyűjtést megszervező vállalkozás együttműködést kötött áruházláncokkal, bevásárlóközpontokkal, hogy magánterületeiken, parkolóikban, üzletek mellett is lehessenek konténerek. Időnként áthelyezik őket, a pontos helyszínekről havonta frissülő listát tesznek közzé internetes oldalukon. Így elképzelhető, hogy már nem ott van egyegy edény, ahol megszoktuk. Hamar megtelnek. Már most többre lenne szükség, 2023- ban pedig már az Európai Unióban kötelező lesz külön gyűjteni a textilhulladékot, ezért is több kell majd. Gondoljuk meg, veszünk-e új pólót, más divatcikket, vagy elcseréljük a meglévőket az ismerőseinkkel. A textilipar környezetszennyező ágazat, a gyártás során sok vizet használnak, és az öltözeteket sokszor nem lebomló alapanyagból varrják. Ha megszabadulunk felesleges ruháinktól, megfelelő helyre tegyük azokat. Megkérdeztünk több családsegítő szolgálatot, foglalkoznak-e azokkal. A zirci nem fogad ruhákat, mivel raktár hiányában nem tudja azokat tárolni. Ugyanakkor a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ és a helyi katolikus karitász időről időre hirdet ruhaosztást a rászorulók megsegítésére - tudtuk meg Viziné Horváth Judit jegyzőtől.

A veszprémi családsegítőnek a járványhelyzet miatt nem áll módjában ruhaadományt fogadni, s azért sem, mert nincs megfelelő méretű tárolóhelye ehhez. Azonban időnként civilsegítő szervezetekkel együtt jótékony ruhás akciókat tartanak, és kisgyerekruhákat előzetes egyeztetés után átvesznek szakembereik, mert azokat rögtön oda tudják adni rászoruló családoknak.