- Nem szoktam tenni újévi fogadalmat! - jelentette ki kérdésünkre határozottan Szarka Béla, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét prog­ramjának vezetője. - Magamban szoktam dolgokat megfogalmazni, és azokat igyekszem megtartani, de számomra ez nem újév kérdése. Általában olyan dolgokat fogadok meg, ami a komfortzónámat, az életemet, a körülöttem élőkét és a kapcsolatrendszeremet is javítja. De ezek év közben, egyik pillanatról a másikra jönnek, amiket igyekszem betartani. Emlékszem, amikor a 20-as éveimet éltem, akkor a spirituális dolgok nagyobb súllyal estek latba, és talán másként is működött mindez. Az egészséggel és egyéb ügyekkel kapcsolatos fogadalmakat pedig megtartom magamnak. 2022? Minden évtől jó dolgokat várok.

Antman Gábor, a füredi Enni Jó Étterem és Kávézó tulajdonosa sem tesz újévi fogadalmat. Mint a Naplónak elmondta: ezt fogadta meg az idén.

Antman Gábor: Megpróbálok hozzásimulni a jövőhöz, ami vár

Forrás: Napló

- Sodródni fogok az árral, most ezt akarom kipróbálni - fogalmazott. - Teszem a dolgom, csinálom, ami lesz, megpróbálok boldog lenni. És megpróbálok hozzásimulni a jövőhöz, ami vár. Meglátjuk, hogyan alakulnak a pandémiával kapcsolatos dolgok, hiszen most már lassan két éve más a világ is. Természetesen a családnak és a sportnak is kiemelt szerepe lesz, mint ahogy eddig is.

- Soha nem tettem még újévi fogadalmat. Ha meg akarok valamit fogadni, azt az év bármelyik napján megtehetem - ezt már Borgulya István, a füredi futballcsapat edzője mondta. - Vannak terveim 2022-re, de hogy ezek fogadalmak, avagy nem, azt nem tudom. Az például, hogy elkezdek egy kicsivel többet futni, azt minden hétfőre tervezem, ezt évente ötvenkétszer fogadom meg. Most leginkább kérnék: azt, hogy ne legyen ekkora sérüléshullám a csapat körül az új évben, mint 2021-ben, és természetesen maradjunk NB III-asok. Ez a legfontosabb.

Kelemen Gábor, Zirc város sajtószóvivője sem tesz újévi fogadalmat.

- Amikor újév közeleg, akkor természetesen számot vet az ember. Mit és hogyan kellene másként, talán jobban csinálni - jelentette ki. - Többet kellene mozognom, ezt egy picit elhanyagoltam az óesztendőben, aminek megvoltak az okai. Jártunk baráti kispályás focira, ami a járványhelyzet miatt sokáig szünetelt, és vissza kellene 2022-ben térnem. Ami biztos, életmódbeli változásokat tervezek. A több sport, a több mozgás abszolút terítéken van. Ez nálam inkább terv, mintsem fogadalom. Megfogadni valamit az év bármelyik napján lehet, mint ahogy meg is lehet szegni. Jómagam inkább rövidebb és teljesíthetőbb célkitűzésekben hiszek, mintsem megvalósíthatatlan fogadalmakban.